في ذكرى ميلادها.. تعرف على قصة حب كوثر العسال لزوجها محمد وفيق

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة كوثر العسال، التي عاشت قصة حب مع زوجها الفنان محمد وفيق، فهي وافقت على الزواج من حبيبها دون تردد في نهاية الثمانينات بعدما عرض عليها الأمر عقب وفاة زوجها الأول عبدالمنعم إبراهيم، لتبدأ بينهما قصة حب بعد الزواج مفعمة بالمشاعر، وفي السطور التالية نوضح بداية قصة الحب حتى وفاتهما:-

- في بداية حياتها تزوجت من شخص آخر غير الفنان محمد وفيق، وكان الخجل سبباً في فراقهما، حيث تسبب خجله في ضياع حبيبته منه، إلا أنه ظل 20 عامًا في انتظارها حتى توفي زوجها ليتزوجها.

- اعتزلت "العسال" الفن مبكرًا، واختفت عن الأنظار تدريجيًا بعد ظهورها بشخصية "درية" زوجة الوزير في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

- اهتمت بحياتها الشخصية وكرست حياتها لزوجها محمد وفيق والاهتمام به وبأعماله الفنية.

- صرح من قبل زوجها خلال لقاء تليفزيوني فى برنامج "عقد النجوم" عن مدى حبه وإخلاصه لزوجته، قائلاً: "أنا وكوثر مالناش غير بعض، يعني هي مالهاش غيري وأنا ماليش غيرها، إحنا ماليين حياتنا ببعض"، ورغم ذلك لم يرزقهما الله بأبناء.

- بعد وفاتها قرر زوجها التبرع بمجوهراتها إلى مستشفى سرطان الأطفال 57357، ثم تبرع بمنزلهما بالمهندسين، بكل ما فيه من أثاث إلى أحد الشباب المقبل على الزواج.

- أوصى زوجها بأن يُدفن إلى جوارها بسبب شدة تعلقه بها.