تجديد حبس سائق توك توك وصديقه اغتصبا مريضة سرطان بقليوب

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار حسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، استمرار حبس المتهمين باغتصاب مريضة سرطان أثناء عودتها من جلسة العلاج برفقة ابنتها، لمدة 45 يوما تبدأ من نهاية مدة حبسهما السابق، على أن يراعى التجديد لهما في الموعد القانوني.

كانت التحقيقات التي أجرتها النيابة بشأن الواقعة، كشفت استقلال المجني عليها "توك توك" بعد خضوعها لجلسة علاج كيماوي من مرض السرطان بإحدى المستشفيات الحكومية بقليوب برفقة ابنتها.

وأثناء السير قي الطريق قام سائق "التوك توك" المتهم الأول، بإجراء محادثة تليفونية لاستدعاء المتهم الثاني الذي التقاه في الطريق واستقل "التوك توك" برفقته ثم فوجئت المجني عليها بإنحراف السائق عن مسار الطريق إلى وسط الزراعات، وقيام المتهم الثانى بالتهديد بإيذاء طفلتها بسلاح أبيض، وقاما باغتصابها بالتناوب تحت تهديدالسلاح.

في وقت سابق قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد ثلاثة سنوات بحق متهم بتزوير توكيل رسمي للتصرف في قضايا مرفوعة من مقبل طليقته، صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني، وحسن قنديل وأمانة سر أشرف حسن.

وتوصلت تحريات اللواء حاتم حداد، مدير المباحث والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية إلى صحة الواقعة بعد استكتاب الشاكية بمصلحة الطب الشرعي، وتبين تزوير التوكيل وإيصالات الأمانة، وثبت من تحريات الأموال العامة صحة الواقعة.