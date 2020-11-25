6 ديسمبر.. ياسر جعيصة يقدم حكايات "إسكندرية زمان" بالألوان الزيتية

يعكف الفنان التشكيلي ياسر جعيصة على وضع اللمسات النهائية لأحدث معارضه الفنية بعنوان "إسكندرية زمان" والذي يقام في الفترة من 6 وحتى 19 ديسمبر المقبل بقاعة جاليري النيل بالزمالك.

يضم المعرض 65 لوحة بالألوان الزيتية متعددة المقاسات، من الصغيرة وحتى اللوحات الضخمة مقاس 2 متر طول وعرض 150 سم.

وصرح الفنان ياسر جعيصة أنه قرر أن يقص على محبي الفن التشكيلي حكاية تحول الماضي إلى صور قديمة بالأبيض والأسود وتظل تلك الصور عالقة بالأذهان، فكل منا مرتبط بماضيه بصور وبحكايات، صور باهتة وصور أبيض وأسود، فكيف لهذه الصور أن تشعل الذكريات وراء تلك الصور حتى وإن لم تعشها فقط، مجرد رؤيتها تتخيل حكايات تجوب تلك الأماكن، فتحولت الأبنية لحكايات، وسيارات قديمة تجوب الشوارع تحمل أناس أمضوا بها أسعد ذكرياتهم.

وأضاف أنه حول تلك الحكايات لواقع حديث ملموس وذلك برسم حياة تدب فيها لكن بصورة حديثة "حياه ملونة حديثة"، ومن أجل ذلك بحث وشاهد مئات الصور عن مصر، وتحديدا القاهرة والإسكندرية وكان قراره أن يرسم شوارع الإسكندرية، ويعيد شوارعها للحياة.

ويرى الفنان ياسر جعيصة أن التحدي الأكبر هو خامة الألوان الزيتية لأنه أول مرة يمارس هذا النوع من الرسم، فأضفت الألوان الزيتية بهجة ورقيا إلى اللوحات واكسبت الشوارع طابع الحداثة، وساهمت الألوان في إظهار بهجة ورقي حياة لاتزال موجودة بداخلنا.

الجدير بالذكر أن الفنان التشكيلي ياسر جعيصة بدأ مسيرته الفنية في الاحتراف عام 1992 أثناء دراسته بكلية الفنون الجميلة قسم الرسوم المتحركة وعمل بالصحافة كرسام كاريكاتير بمؤسسة روز اليوسف وجريدة الأهرام ومجلة المجلة بلندن وكذلك جريدة المصري اليوم وعدة صحف عربية ودولية، وهو حاصل على لقب رسام العام 2016 من مؤسسة IBBY الدولية، وأقام خمس معارض من قبل كانت بالألوان المائية وتميز وتفرد بهذه الخامة الصعبة للغاية.