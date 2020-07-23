"تذوق الفن التشكيلي ودور الإنترنت".. محاضرة أونلاين بـ"ثقافة مطروح"

نظم فرع ثقافة مطروح، محاضرة حول التذوق البصري تحت عنوان "تذوق الفن التشكيلي ودور الإنترنت"، وذلك عبر الصفحة الرسمية للفرع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واستعرض، اليوم الخميس، الفنان أحمد السيد خلال المحاضرة بقصر ثقافة مطروح أهمية الفن التشكيلي في حياة الشعوب، وكيفية تنمية المواهب للأطفال ومساعدتهم في تعليم الفن التشكيلي وثقل مواهبهم، ودور الإنترنت في استخدامه للاستفادة منه.

وأكد محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، على استمرار بث المواد الثقافية المتنوعة عبر البث المباشر "أون لاين" لمواجهة جائحة كورونا، مع الاستعداد الكامل لعودة الأنشطة لطبيعتها واتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.