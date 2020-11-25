تنفيذي الدقهلية: إسكان اجتماعي جديد بجمصة و"طريق حر" بميت غمر

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية فى اجتماعه، اليوم، على تخصيص قطعتي أرض بمدينة جمصه للإسكان الاجتماعي، الأولى بمساحة 49 ألف متر مربع، والثانية بمساحة 118 ألف مترا مربع، بإجمالي مساحة 93.6 فدان تقريبا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء

كما وافق المجلس على نزع الملكية لتنفيذ محور حر شرق الرياح التوفيقي بطريق بنها الحر "هلا - ميت غمر" حتى صهرجت الكبرى لسيولة الحركة المرورية واختصار المسافة والوقت الذي يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق بين محافظة الدقهلية والهيئة العامة للطرق.

ووجّه المحافظ إلى ضرورة حصر الأراضي الفضاء بنطاق الوحدات المحلية لإقامة مشروعات إسكان اجتماعي عليها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذلك سرعة السير فى إجراءات تنفيذ نفق "ميت خميس" الذى تمت الموافقة على تنفيذه ضمن خطة الدولة لحل المشكلات المرورية بالمنطقة.

وقال إن المشروع يعد نقلة نوعية بمدينة المنصورة، وطالب المحافظ بالعمل على إنهاء كافة معوقات تنفيذ مطلع ومنزل كوبرى الجامعة بتكلفة 186 مليون جنيه، وكذا المدخل الجديد لطلخا على محور شرنقاش بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأضاف، في بيان صحفي، أن حجم الإنفاق على المشروعات التنموية والقومية فى كافة قطاعات المرافق والخدمات بلغ مليار و400 مليون جنيه، منهم "501 مليون جنيه خطه استثمارية - 112 مليون جنيه من الصناديق الخاصة - 33 مليون جنيه مشاركة مجتمعية " مؤكدا علي أن الدولة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا فى الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من خلال تطوير المشروعات القائمة او تنفيذ وإقامة مشروعات جديدة فى كافة المجالات...

وأكد على أهمية المراجعة المستمرة لكافة الاستعدادات والجاهزية لموسم الشتاء وانعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتعاون والتنسيق الكامل مع كافة أجهزة وقطاعات المرافق والغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء للتعامل الفوري مع أي مستجدات.