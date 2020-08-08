اجتماع تنفيذي الدقهلية: تطهير لجان مجلس الشيوخ والدخول بالكمامات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، استعدادا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والتي ستجرى على مدار يومي 11 و12 أغسطس الجاري على مستوى الجمهورية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لأعضاء الجهاز التنفيذي وممثلي القيادات الأمنية والشرطية والمرور، بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة، ومنال الغندور السكرتير المساعد، ووكلاء الوزرات مديريات الخدمات، ونواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء

ووجه المحافظ بتشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مع اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتي تتضمن الحفاظ على التباعد بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم والتنظيم الكامل للدخول والخروج من لجان الاقتراع حرصا على سلامه الجميع

وشدد على كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لاستمرار وجود التيار الكهربي دون انقطاع في كافة مواقع لجان العملية الانتخابية، وكذا ضرورة تمركز مستمر لسيارات الإسعاف والمطافئ للتجاوب الفوري مع أي أحداث طارئة، هذا إضافة إلى إجراء التمهيد التام للطرق الموصلة للجان الاقتراع بنطاق المحافظة، تيسيرا على المواطنين والمركبات.

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وذكر أن عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 24 لجنه عامة، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 783 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 1031 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 مليون و338 الف و495 ناخبا على مستوى المحافظة.