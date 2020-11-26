الصلح بين عائلتين في مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية بقليوب

نجحت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع كبار العائلات والمشايخ بقرى قليوب، في الصلح بين عائلتى "شنور والنجار" بعزبة الإصلاح الزراعي، حيث تم فتح قنوات اتصال بين العائلتين لعقد الصلح وإنهاء الخصومة بينهما بمشاركة اللواءين حسين ومحمد جندية أبناء ميت نما بقليوب ولجنة المصالحات بالمديرية.

وتم عقد جلسة الصلح بمنزل إحدى العائلات الكبرى بالقرية بحضور جميع أفراد العائلتين، وبإشراف اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، وبمشاركة العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائى، والعقيد شريف الدخاخنى مأمور مركز قليوب، والمقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر وأقسموا على كتاب الله أن يكون الصلح ناهيا للنزاع القائم بينهم.

ترجع أسباب المشاجرة بين العائلتين عندما تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، إخطارا من مستشفى قليوب بوصول مصابين بينهم 4 سيدات برش خرطوش فى مشاجرة بقرية عزبة الإصلاح الزراعى.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية، وتشكل فريق بحث بقيادة العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى قيام شنور بشراء كمية من أعلاف المواشى من ج. ب. النجار ولم يسدد جزءا كبيرا من المبلغ وعند مطالبته بالسداد نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين وقام كل طرف بحشد عائلته، ما أدى إلى حدوث إصابات برش الخرطوش وأمكن لوحدة مباحث مركز قليوب من تحديد وضبط المتهمين أطراف المشاجرة وبالعرض على نيابة المركز وقررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

في وقت سابق تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم والحجارة شهدتها عزبة جورجي بقرية سرياقوس بالخانكة بسبب المنافسة على بيع الألبان وجرى ضبط الأطراف المتشاجرة وتعيين الحراسات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد محمد عبد السلام مأمور مركز الخانكة، بحدوث مشاجرة بناحية عزبة جورجي بقرية سرياقوس التابعة لمركز الخانكة.

انتقل اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، وتبين وجود مشاجرة بين طرفين يعملان بتجارة الألبان وامتلاك كل منهم لمعمل تصنيع بذات الشارع محل الواقعة ، ووجود خلافات بينهم بسبب المنافسة على البيع، تفاقمت لدى اكتشاف الطرف الثاني قيام أحد العملاء، بتركهم والتعامل مع الطرف الأول.

على إثر ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهم على الآخر بالضرب وإلقاء قطع حجرية وزجاجات مياه فارغة.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم عدد 4 عصا " شوم "، وعدد 4 سلاح أبيض سكين وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.