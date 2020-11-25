بعد حصولها على لقب أفضل وزيرة عربية.. هالة السعيد: تقديرا لمصر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حصولها على جائزة أفضل وزير عربي، يعتبر تقديرًا للدولة المصرية، وللمرأة المصرية، ومساهمتها في العمل الحكومي، وكل الزملاء في الوزارة، مؤكدة أنه هذا عمل جماعي، ولا أحد ينجح بمفرده، لكن بفريق العمل.

وأعربت "السعيد"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الأربعاء، عن شكرها لدولة الإمارات، مؤكدة أن هناك طفرات غير مسبوقة في مصر، بالإضافة إلى الاستثمار في البشر، مثل الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، لأن الاستثمار في البشر هو استثمار طويل المدى.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن هناك أيضا مؤتمرات للشباب وهو تجربة فريدة، الجميع يشيدون بها، وهي تساهم في تمكين الشباب، وهناك الكثير من معاوني الوزراء من الشباب، وكثير من نواب المحافظين من الشباب، وهناك تدريب لهم.

ولفتت إلى أن ما تم من بنية تحتية ومعلوماتية قوية في مصر، يعتبر مفخرة كبيرة جدًا، وما يتم من تطوير على مستوى الحكومة، مثل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذه طفرات كبيرة جدا، بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي.

وأكدت، أنه في ظل أزمة فيروس كورونا، نجحت مصر في عمل توازنات تخفف الكثير من الصدمات التي عانت منها العديد من الدول الأخرى، لافتة إلى أن مصر اتخذت قرارات تسمح بالحفاظ على صحة المواطن المصري، وفي نفس الوقت تساهم في استمرار عجلة الاقتصاد، لأن مصر سوق كبير، وبه الكثير من العمال.

ويجب الحفاظ على الكيانات الاقتصادية، والعمالة، والحكومة اتخذت قرارات مدروسة بها قدر عال من التوازن، وتخفيف الأعباء المالية، على القطاعات الأكثر تضررًا، مثل تأجيل المستحقات السيادية للدولة مثل الضرائب، بالإضافة إلى مساندة القطاعات التي لها مرونة وقدرة عالية على التكيف، وزيادة الخطة الاستثمارية للدولة، في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات.