عاجل.. شرطة إسرائيل تقتل فلسطينيا اشتبهت بقيامه بعملية دهس في القدس

أعلنت الشرطة الاحتلال الإسرائيلي، قتل فلسطيني اشتبهت بقيامه بعملية دهس شرقي القدس، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، بمقتل فلسطيني وجندي إسرائيلي في "عملية دهس" قرب مدينة القدس الشرقية

وقالت قناة "كان" الرسمية، إن جندي بسلاح حرس الحدود الإسرائيلي، أطلق النار على فلسطيني مشتبه بتورطه بمحاولة تنفيذ عملية دهس عند حاجز الزعيم قرب القدس، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأوضحت أن الجندي أصيب بجروح طفيفة في الحادث، وجرى نقله إلى مستشفى بالمدينة.