نعوم وأسامة عبدالغني ينتهيان من تصوير دويتو "فض مجالس"

انتهت المطربة نعوم من تصوير دويتو جديد "فض مجالس" مع المطرب أسامة عبد الغنى ومن المقرر أن يتم طرح الدويتو خلال الأيام القليلة المقبلة على القنوات الفضائية ويوتيوب.

من جانبها قالت المطربة نعوم، في بيان، إنها سعيدة بهذا التعاون الذى جمعها بديتو مع المطرب أسامة عبد الغنى وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وقت طرحها.

"فض مجالس" كلمات رضا المصرى، ألحان وتوزيع طه الحكيم، إشراف فنى وليد نجم وحسين أمين، إشراف عام عبد العظيم خلاف، إنتاج غاليديا للإنتاج الفنى ومن إخراج تامر سليم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة "نعوم" كليب "كدة عيب" وهي من كلمات وليد رياض وألحان محمد غنيم، توزيع أشرف البرنس، إنتاج شركة مزيكا، ومن إخراج مازن نيازى، والتي حققت صدى كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها، كما شاركت أيضا الغناء بأغنية "يا واد يا ناصح" مع الفنان أكرم حسنى والفنان أحمد فهمى بمسلسل رجالة البيت، واغنية عدوك ابن كارك.