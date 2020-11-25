وفاة المقداد محمود كبير مذيعي "الشباب والرياضة"

توفي منذ قليل الإعلامي المقداد محمود أحد أهم مذيعي ومقدمي إذاعة الشباب والرياضة عبر تاريخها الطويل.

اشتهر المقداد بتقديم مباريات الدوري العام والمنتخب الوطني وشارك فى تغطية عشرات البطولات الدولية ودورات الألعاب الأولمبية.

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، الزميل المقداد محمود، كبير مذيعي إذاعة الشباب والرياضة والذي وافته المنية اليوم.

وقال سعدة إن الزميل المقداد محمود كان أحد فرسان إذاعة الشباب والرياضة، دمث الخلق، يحظى بحب وتقدير الجميع، رحم الله الزميل وأسكنه فسيح جناته.

ويدعو مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.