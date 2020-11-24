محافظ بني سويف يقدم واجب العزاء للأنبا غبريال في وفاة مديرة مدرسة لغات

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقة السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية، واجب العزاء، إلى الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، والقيادات الكنسية، في وفاة تاسوني مكاريا، مديرة مدرسة سان جورج للغات.

واستقبل الأنبا غبريال اسقف بني سويف، بمقر المطرانية، الدكتور محمد هاني غنيم، والوفد المرافق له، اليوم.

وعبر محافظ بني سويف عن حزنه لفقدان قيادة تعليمية ذات خبرة كبيرة، والتي سعت عبر عصور إلى المساهمة في تطوير العملية التعليمية.

ولفظت مديرة مدرسة خاصة للغات في بني سويف، مطلع الأسبوع الحالي، أنفاسها الأخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة، متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد، عقب حجزها بالمستشفى لفترة طويلة لمعاناتها مع أحد أمراض الدم.

واعلنت مطرانية بني سويف وفاة تاسوني مكاريا اقلاديوس مديرة مدارس سان جورج الدولية للغات، إثر اصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن تاسوني مكاريا اقلاديوس كانت تعد من أهم خبراء التعليم بمحافظة بني سويف، وحاصلة علي العديد من الدراسات والشهادات المحلية والدولية، خدمت لسنوات طويلة مديرة لمدارس سان مارك بمدينة بني سويف، وبعدها بمدارس سان جورج للغات شرق النيل، وتخرج علي يديها الآلاف من الطلاب.