في أول عمل درامي بعد قضيتها الشهيرة.. شيما الحاج في "سكن البنات"

في أول عمل درامي لها بعد قضيتها الشهيرة مع المخرج خالد يوسف، بدأت الفنانة شيما الحاج فى تصوير مشاهدها فى مسلسل "سكن البنات" الذى يخرجه محمد النقلي.

احتفلت شيما الحاج خلال الكواليس بعيد ميلادها الموافق 25 نوفمبر، رفقة النجوم أبرزهم زينة ووفاء عامر.

ونشرت الحاج فيديو من الاحتفال، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أطيب وأحن وأجدع الشخصيات أستاذة وفاء عامر، ده غير إنها ملكة في التمثيل وبنتعلم منها كلنا".

وتابعت: "مش هنكر إني فرحت من قلبي بس اللي فرحني بحق إني كنت على يقين السنة اللي فاتت في نفس اليوم، أن السنة اللي بعدها هتبقى بفضل الله وبعد صبر إني هكون في مكان أنا بحب أكون فيه، والحمد لله حصل، وشكرا للكرو الجامد كل كرو مسلسل البنات من أصغرهم لأكبرهم عيد ميلادي من كواليس مسلسل سكن البنات".

وغيّرت شيما الحاج اسمها الفني إلى اسم شيماء يونس، والذي سيظهر على التتر لأول مرة بعد تغييره، إثر الفيديوهات غير اللائقة التي انتشرت لها مؤخرًا.

شيما الحاج، تنتمي لأصول سورية، درست الإعلام بجامعة دمشق، وبدأت التمثيل في عام 2014 من خلال فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب ولعبت به دور راقصة، وفي نفس العام شاركت في 4 أعمال منها "ناشط في حركة عيال، فيس أبوك، زجزاج".