بينها "طفلة البامبرز".. العدالة الناجزة في 3 قضايا هزت الرأي العام

تحققت العدالة الناجزة خلال فترة قصيرة في عدة قضايا شغلت الرأي العام، وذلك بعد تكليفات من المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيقات موسعة، وكان آخرها اليوم إحالة المتهمين بقتل فتاة المعادي إلى المفتي لأخذ الرأي فيهم بعد أن وجهت النيابة العامة لهم تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه.

وتم التحقيق في القضية بتاريخ 3 أكتوبر الماضي، وخلال 28 يوما انتهت النيابة العامة بالقاهرة من التحقيقات فى القضية، حيث استمعت إلى أقوال ضابط التحريات والمتهمين في الواقعة، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة التى رصدت الجريمة، وأيضا استعجال تقرير الطبيب الشرعي.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا فى تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء 2 أكتوبر يفيد بقيام قائد سيارة أجرة وصديقه بدهس فتاة بمنطقة المعادي، وتم القبض على المتهمين خلال 48 ساعة وتقديمهما إلى النيابة العامة بتهمة القتل والسرقة بالإكراه.

طفلة البامبرز

الجريمة الثانية هي الحادثة التي هزت مشاعر الإنسانية وهي اغتصاب طفلة لم تتجاوز الـ4 أشهر على يد جارها البالغ من العمر 37 عاما، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيه خلال شهر يونيو الماضي، ونجحت النيابة العامة والمحكمة فى تحقيق العدالة بعد مرور 19 شهرًا، أسدلت محكمة النقض الستار على قضية "طفلة البامبرز"، المتهم فيها إبراهيم محمود باغتصاب الطفل "جنا" داخل عشة مارس العام قبل الماضي، فى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وأيدت حكم الإعدام الصادر بحق المتهم، بعدما نسبت له النيابة تهمة خطف واغتصاب طفلة.

ورفضت المحكمة في جلستها طعن المحكوم عليه بالإعدام ليصبح الحكم واجب النفاذ غير قابل للطعن عليه.

شندي قاتل جاره في مدينة السلام

خلال 12 يوما أنهى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، القضية وأحال المتهم محمود الشاذلي وشهرته "شندي"، البالغ من العمر 25 عامًا، صباح اليوم إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجني عليه أحمد حسن أحمد رزق عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح أبيض، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل والد المجني عليه المذكور مع سبق الإصرار بذات السلاح. وخلال وقت قصير أمرت المحكمة بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.