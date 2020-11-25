بشرى لـ"الوطن": لم أقصر في الدراما.. وفخورة بالمشاركة في "الاختيار 2"

قالت الفنانة بشرى إنها سعيدة للغاية بالمشاركة في مسلسل "الاختيار 2"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، لعام 2021.

وأشارت بشرى في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أنها فخورة بالعمل في مسلسل "الاختيار 2"، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، مؤكدة أنه متمكن من اداواته، ويعلي دوما من شأن كل الفنانين المشاركين معه.

وأوضحت بشرى أنها كانت تتمنى المشاركة في عمل وطني هام يجسد بطولات رجال الشرطة والجيش المصري.

وترفض بشرى فكرة اتهامها بالتقصير في الدراما، قائلة: "لا أنكر أنني مقصرة في حق نفسي كمطربة، ولكني لست مقصرة مطلقا كممثلة، وشاركت مؤخرا في بطولة مسلسل القمر آخر الدنيا، فالأدوار الجيدة التي تعرض علي أوافق عليها"، مضيفة: "يكفي أنني وقفت أمام كبار نجوم الوطن العربي، وآخرهم كان الفنان الكبير عادل إمام في مسلسل عوالم خفية الذي عرض منذ عامين".

يذكر أن مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ويشارك في بطولة العمل بجانبهما بشرى، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وىخرون، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

وكشفت الفنانة بشرى، مؤخرا كواليس خطوبتها على هامش حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الرابعة، قائلة: "المشهد كان غريب جدا، والله يسامح كل مهندسي المشهد ده، إن كان الأستاذ خالد الصاوي أو شريف رمزي عن بعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين خدوني بعد ما قلت كلمتي على المسرح، افتكرت حد جراله حاجة أو وقع".

وأضافت بشرى، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "الخطوبة بالشكل ده مكنتش في بالي خالص، خاصة إن خطيبي صديق طفولة، وموجود في حياتي بشكل أو بآخر وعيلتي تعرفه ومتربيين مع بعض، وبالنسبة لي دي حاجة غريبة".

وأشارت بشرى إلى أنّه طلب خطبتها رسميا وقدم لها خاتم الخطوبة: "كنت بهزر معاه وبغيظه وبقول لسا موفقتش، بس أعتقد صعب جدا بعد كل المجهود دة والتواطؤ الحميد بين كل زمايلي وأصدقائي أقول لأ، عمر عشرة 24 سنة، واللحظة دي مش قادرة استوعبها".