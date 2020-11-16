بشرى لأسر الشهداء: لن تضطروا للسفر خارج محافظاتكم للحصول على الخدمات

أكد تقرير حديث صادر عن المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لمجلس الوزراء، برئاسة اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام لـ"المجلس"، تبني الدولة سياسة تقديم الخدمات لأعضاء "القومي لأسر الشهداء والمصابين"، في أماكنهم، مع تقليل عناء ومشقة السفر للقاهرة حتى يحصلون على ما وصفه "المجلس"، بـ"حقوقهم" من خدمات مختلفة التي يقدمها "المركز" للمواطنين.

وقال التقرير، الذي أطلعت "الوطن" على نسخة منه، إن الخدمات ستُقدم بشكل مرحلي من أقرب مكتب إقليمي، في إطار سياسة افتتاح مكاتب إقليمية بالمحافظات، لتخدم أسر الشهداء والمصابين في نطاق المحافظة، والمحافظات المجاورة لها، حتى افتتاح مكاتب بتلك المحافظات.

وتضم قاعدة بيانات "المجلس"، بحسب تصريحات سابقة للواء أشرف الخطيب، أمين عام "المجلس"، لـ"الوطن"، نحو 914 شهيداً، و5324 مصاب في مختلف المحافظات.

وحسبما أوضح "الخطيب"؛ فإن المستفيدين من خدمات المجلس هم من ينطبق عليهم الشروط من المدنيين من أسر الشهداء والمصابين في أحداث ثورة 25 يناير، وشهداء ومصابي ثورة 30 يونيو، وما بعدها من أحداث إرهابية.

ونجحت الدولة حتى الآن، بحسب تقرير "القومي لأسر الشهداء"، في افتتاح 9 مكاتب إقليمية للمجلس في المحافظات، ليقدمون خدماتهم لأسر الشهداء والمصابين في 12 محافظة، تضم أغلبية المنتفعين بخدماته، دون عناء ومشقة السفر للقاهرة.

وأوضح التقرير، أن تلك المكاتب تتواجد في كلاً من الإسكندرية، ويخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، وشمال سيناء، والإسماعيلية، والغربية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والشرقية، والقليوبية.

وزَّف تقرير "المجلس القومي"، بشرى خير للمنتفعين بخدماته في 4 محافظات، حيث يستعد لتطوير بعض فروعه في المحافظات، وافتتاح فروع جديدة، بحلول مطلع عام 2021.

وكما أوضح التقرير؛ فإن الفروع الجديدة ستتواجد في كلاً من بني سويف، وأسيوط، مع إعادة تطوير وتأهيل مكتبي الغربية والشرقية.

وشدد التقرير على أن "المكاتب الإقليمية"، تقدم خدمات المجلس القومي، كأن المواطن سافر إلى القاهرة ليحصل على الخدمة.

وتضم قائمة الخدمات التي يحصل عليها أسر الشهداء والمصابين من المكاتب الإقليمية في المحافظات كلاً من الخدمات الطبية من كشف وعلاج واشعات وتحاليل وعمليات جراحية، ودعم نفسي، وخدمات ترفيهية تضم رحلات للشواطئ وغيرها، ودورات تدريبية على الحرف مساهمة من المركز لتوفير فرص عمل لهم، بالإضافة لتقديم مختلف الطلبات مثل التوظيف، واستخراج "كارنيهات عضوية المجلس"، وغيرها.