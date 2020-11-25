الأعلى للإعلام يشكل غرفة لرصد مخالفات تغطية مباراة القمة

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تشكيل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية لمباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد غد الجمعة.

وأوضح المجلس أنه سيجري نشر تقرير عما تسفر عنه عملية الرصد، يتضمن الجوانب الإيجابية والكشف عن السلبيات، مؤكدا ضرورة احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، كما عبر المجلس عن ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

المجلس: تحقيق فوري في أي مخالفات

وشدد المجلس على أنّه وفقا للقانون، سيبادر على الفور بإجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات القانونية حفاظاً على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة وصورة البلاد.

وكان المجلس قد أعلن في بيان سابق، أنّ الأكواد الرياضية التي أصدرها تتضمن:

1. الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية، دون الانزلاق لإثارة التعصب أو أي نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين.

2. نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

3. توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها، وإعلان ذلك بوضوح وعدم الخلط بينها، وعدم تقديم الآراء على أنّها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها أو سياقها.

4. عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.

5. احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.