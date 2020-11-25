منى فاروق تعلن عودتها للساحة الفنية

أعلنت الفنانة منى فاروق عودتها لمصر، بعد استقرارها فترة في دبي، مشيرة إلى عودتها إلى الساحة الفنية من جديد.

وقالت منى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "أنا حاليا في مصر، لكل من سأل عني، وهناك مفاجآت كتير الفترة المقبلة"، مشيرة إلى عودتها للساحة الفنية.

وطارت الفنانة منى فاروق، إلى دبي منتصف نوفمبر بعد زيارة قصيرة إلى القاهرة، حضرت خلالها العرض المسرحي "صباحية مباركة"

ونشرت منى فور وصولها دبي، حديث شريف: "ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول، إنا لله وإنا إليه رَاجِعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله مصيبته، وأخلف له خير منها".

وكان أول ظهور لمنى فاروق بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف، خلال حضورها الأسبوع الماضي مسرحية "صباحية مباركة".

وعلقت عبر إنستجرام الخاص بها قائلة: "مبروك لكل أبطال العرض، أوس أوس وربيع مسرحية، ممتعة بجد ومبروك لكل صناع العمل، وشكرا أستاذ أشرف عبد الباقي، مسرحية (صباحية مباركة) مسرحية حلوة أوي، وضحكت من قلبي واتبسط جدا".

وكانت منى فاروق بعد 6 أشهر على أزمتها، وقرار إخلاء سبيلها مع شيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامه بنشر فيديو فاضح، خرجت عبر صفحتها الرسمية، تعلن رغبتها في الانتحار.وعقب أشهر من الصمت، أبدت منى فاروق حزنها بسبب المعاملة التي تتلقاها بسبب أزمتها الأخيرة، حيث ظهرت في فيديو جديد أمس تتحدث فيه عن أزمتها النفسية وتبكي.

وقالت: "كفاية إني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت وعمالة أتعامل على إنه عادي وهو مش عادي وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة".

وتذكرت الممثلة الشابة فترة سجنها قائلة: "من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وميتة وعايشة ميتة، أنا عايزة أعيش بسلام ومش عايزة حاجة وأنا أضعف بكتير من اللي حصل لي ومحدش مديني فرصة أعيش ولا أرجع أشتغل الشغل اللي كنت بشتغله وأنا غلطت وكلنا بنغلط وأنا كنت صغيرة قوي وانتوا بتتكلموا في حاجة من سنين ليه طلعت دلوقتي أنا معرفش وانا مش زعلانة أنا بحمد ربنا إن كل ده حصلي وأنا صغيرة وإني أقولكم إن أنا غلطت".