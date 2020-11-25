ارتفاع أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 25-11-2020

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، مقارنة بأسعار الصباح، وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الأيام السابقة.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، والجنيه الذهب، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 901 و903 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 788 و790 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 675 و677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6304 و6320 جنيهًا.

وقبل يومين، تراجعت أسعار الذهب 2%، إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، وذلك بعد التفاؤل والآمال الكبيرة من تعاف الاقتصاد في العالم، في ظل تفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض "كوفيد-19"، مما دفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وقدّم نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، من خلال حديثه لـ"الوطن"، قائلا إنّه يجب متابعة الذهب وشرائه وقت التراجع في أسعاره قبل ارتفاعه مرة أخرى، خاصة مع التذبذب الذي تشهده الأسعار من تبعات كورونا.

وأضاف أنّه من الأفضل الشراء من مكان جرى التعامل معه مُسبقًا من قبل أحد المعارف أو الأقارب أو الأصدقاء، وشدد على ضرورة التأكد من وجود الدمغة على الذهب والحصول على فاتورة الشراء فهي الضامن الأساسي لحق المشتري، موضحا أن أسعار الذهب ترتبط بالمضاربات بمختلف البورصات العالمية.

ويتأثر الذهب بقوة أو ضعف الدولار بسبب العلاقة العكسية بين الطرفين، فارتفاع الدولار يدفع الذهب للانخفاض، والعكس صحيح.