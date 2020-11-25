 محافظ بورسعيد: المشروعات دعمتنا في الحصول على "التميز الحكومي العربي"

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للمحافظة، خلال الـ6 سنوات الماضية، لافتا إلى أن حجم المشروعات التنموية التي أنجزت كانت مشروعات يفوق لها الخيال، و"أنا اعتبرها مشروعات إعجازية".

وأضاف "الغضبان" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، أن محافظة بورسعيد لديها مجموعة أنفاق تربط بين الدولة المصرية وقارة أفريقيا، بالإضافة إلى حقل ظهر الذي يوجد في غرب بورسعيد، خاصة أنه يوفر الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز الطبيعي، ويضخ أكثر من 3 مليارات قدم مكعب، مشيرا إلى أن هذه المشروعات العملاقة دعمت المحافظة في الحصول على جائزة التميز الحكومي العربية.

ونوه المحافظ إلى إنشاء أكبر مناطق صناعية في جنوب بورسعيد؛ إذ أنها تصدر 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، مؤكدا أن محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية في مصر، بالإضافة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مؤكدا أن الصحة أعظم شيء في حياة الإنسان.

من ناحية أخرى، أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه منذ عام 2015 نتيجة التغيرات المناخية أصبح لدينا كمية كبيرة من الأمطار، وكل يوم تزيد عن اليوم الذي قبلها، موضحا أن الأمطار التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية فاقت القدرة الاستيعابية لها.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا فوريا، وأمر بتخصيص 300 مليون جنيه لحل أزمة الصرف الصحي، وتلبية أي احتياجات للمحافظة، موضحا أن هناك بعض الحلول التي ستتخذ مع المناطق العشوائية، منوها إلى أن الحركة المرورية منذ الصباح تسير بصورة جيدة، ولم يحصل أي توقف.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن هناك حلول بقيمة مليار جنيه ستكون على مدار السنوات المقبلة.