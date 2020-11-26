مني فاروق وشيما الحاج تعودان للساحة

بعد غياب دام أكثر من عام عن الساحة الفنية، فوجئ الجمهور بإعلان كلا من مني فاروق وشيما الحاج عودتهما للساحة الفنية.

وأعلنت الفنانة شيما الحاج اشتراكها فى مسلسل "سكن البنات" الذى يخرجه محمد النقلي، حيث بدأت بالفعل في تصوير مشاهدها بالمسلسل.

وشهدت عودة شيما الحاج إلى الساحة الفنية تغيير اسمها الفني إلى اسم شيماء يونس، والذي سيظهر على التتر لأول مرة بعد تغييره، إثر الفيديوهات غير اللائقة التي انتشرت لها مؤخرًا.

واحتفلت شيما الحاج خلال الكواليس بعيد ميلادها الموافق 25 نوفمبر، رفقة النجوم أبرزهم زينة ووفاء عامر.

ونشرت "الحاج"، فيديو من الاحتفال، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أطيب وأحن وأجدع الشخصيات أستاذة وفاء عامر، ده غير إنها ملكة في التمثيل وبنتعلم منها كلنا".

واضافت : "مش هنكر إني فرحت من قلبي بس اللي فرحني بحق إني كنت على يقين السنة اللي فاتت في نفس اليوم، أن السنة اللي بعدها هتبقى بفضل الله وبعد صبر إني هكون في مكان أنا بحب أكون فيه، والحمد لله حصل، وشكرا للكرو الجامد كل كرو مسلسل البنات من أصغرهم

كما أعلنت الفنانة منى فاروق عودتها لمصر، بعد استقرارها فترة في دبي، مشيرة إلى عودتها إلى الساحة الفنية من جديد.

وقالت "منى"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "أنا حاليا في مصر، لكل من سأل عني، وهناك مفاجآت كتير الفترة المقبلة"، مشيرة إلى عودتها للساحة الفنية.

وكانت منى فاروق بعد 6 أشهر على أزمتها، وقرار إخلاء سبيلها مع شيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامه بنشر فيديو فاضح، خرجت عبر صفحتها الرسمية، تعلن رغبتها في الانتحار.

وعقب أشهر من الصمت، أبدت منى فاروق حزنها بسبب المعاملة التي تتلقاها بسبب أزمتها الأخيرة، حيث ظهرت في فيديو جديد أمس تتحدث فيه عن أزمتها النفسية وتبكي.

وقالت: "كفاية إني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت وعمالة أتعامل على إنه عادي وهو مش عادي وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة".

وتذكرت الممثلة الشابة فترة سجنها قائلة: "من شهر 2 لشهر 6 أنا برة الدنيا وميتة وعايشة ميتة، أنا عايزة أعيش بسلام ومش عايزة حاجة وأنا أضعف بكتير من اللي حصل لي ومحدش مديني فرصة أعيش ولا أرجع أشتغل الشغل اللي كنت بشتغله وأنا غلطت وكلنا بنغلط وأنا كنت صغيرة قوي وانتوا بتتكلموا في حاجة من سنين ليه طلعت دلوقتي أنا معرفش وانا مش زعلانة أنا بحمد ربنا إن كل ده حصلي وأنا صغيرة وإني أقولكم إن أنا غلطت".