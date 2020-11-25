باحث: الإخوان تحاول استغلال روابط الألتراس ضد الدولة المصرية

قال مصطفى أمين الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية، تحاول استغلال الفوضى والتجمعات والتكتلات من أجل إحداث فوضى، ويعد تنظيم الألتراس بيئة خصبة لهذا الأمر.

وأضاف أمين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم"، المذاع على فضائية "extra news" أن جماعة الإخوان حاولت الاستفادة من الألتراس والتجمعات في ثورة 30 يونيو، من خلال الاندساس وسط المجموعات غير المنضبطة والتي ليس لها قائد ومن السهل تسلل أي فكر لها، وترى الجماعة الإرهابية أنها حققت منجزات من وجهة نظرها خاصة في أحداث ستاد الدفاع الجوي التي مات فيها عدد من جمهور نادي الزمالك، وكذلك حادث بورسعيد الذي توفى فيه عدد من مشجعي النادي الأهلي.

وأوضح أن الإخوان تحاول استغلال هذه الجماعات منذ ثورة 25 يناير، ولديها مجموعة تسمى الجوالة، تقوم بالحشد وتعمل على تمرير شعارات جماعة الإخوان السياسية التي تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية.

وتابع: "القيادي بجماعة الإخوان بهاء أبو رحاب، الذي كان مسؤولا عن الملف الرياضي أكد أن الجماعة لها أذرع في جميع روابط المشجعين الرياضيين"، معقبا: "لكن المشجعين الرئيسين لا يدعمون الجماعة".

وذكر الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن الجماعة تنسق مع حركات الألتراس في المغرب والجزائر، ويرفعون شعارات مضادة للدولة المصرية لأن المشجعين تكون أعدادهم ضخمة ومن السهل التواجد وسط هذه الحشود.

وطالب أمين، الجماهير، بالتحلي بالتسامح في مباراة الأهلي والزمالك، المقررة إقامتها بعد غد الجمعة، في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحل القضاء، روابط الألتراس، في عام 2018، بعد مشاركتها في أعمال ضد الدولة المصرية، ونشر أعمال العنف في المدرجات والملاعب والمسيرات، ومحاولات نشر شعارات سياسية في الملاعب، رغم حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لهذا الأمر.