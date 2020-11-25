نقابة المهندسين تقرر إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مشروعاتها

قررت نقابة المهندسين إنشاء شركة استثمارية قابضة، تتبعها عدة شركات تتولى كل شركة منها مسؤولية مشروع واحد من مشروعات النقابة المختلفة، على أن يمتلك صندوق النقابة نسبة 99.8% من الشركة القابضة، وما يتبعها من شركات، والنسبة الباقية تمتلكها مصنع المكرونة أو المهندس للتأمين، أو أي مشروع آخر من مشروعات النقابة.

كما قررت النقابة، بحسب بيان عنها، التواصل مع مكتب عالمي لإجراء دراسة جدوي شاملة لمشروع مستشفى النقابة، كخطوة أولى لطرح المشروع أمام المستثمرين للمشاركة فيه، في ضوء ماستنتهي إليه دراسة الجدوى.

النقابة تقرر التواصل مع مكتب عالمي لإجراء دراسة جدوى شاملة لمشروع المستشفى

وكان المكتب الفني للنقابة، عقد اجتماعا مشتركا مع هيئة مكتب النقابة، حضره المهندس محمود مغاوري الأمين العام، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمد عبدالعظيم وكيل النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد.

واستعرض الاجتماع، ما توصلت إليه مجموعات العمل التي شكلها المكتب الفني لدراسة المجمع الصناعي بكفر بيع بالمنوفية، ومصنع المكرونة بالإسماعيلية، وإنشاء شركة استثمارية لصندوق المعاشات (المالك للأرض وتراخيص مستشفى المهندسين 46746 ببدر) حتى يتسنى دعوة مستثمرين للمشاركة في هذا المشروع، بالإضافة إلى مناقشة طرح أرض سيتي ستار بين المطورين العقاريين للتقدم بعروض للمشاركة مع صندوف النقابة في استغلال تلك الأرض بما يحقق أكبر عائد استثماري منها.

وفيما يتعلق باستغلال أرض سيتي ستار قدم المهندس جلال شره، خبير المشروعات الهندسية، مقترحا باستغلال أرض سيتي ستار باقامة محلات يتم تأجيرها، مؤكدا أن هذا المشروع سيحقق للنقابة دخلا سنويا يصل إلى 350 مليون جنيه.

وقرر المكتب الفني تشكيل مجموعة عمل تضم الدكتور مهندس عبدالله غراب وزير البترول السابق، والدكتور مهندس هشام عرفات والدكتور مهندس شريف هداره لوضع دراسة دقيقة لكيفية استغلال أرض سيتي ستار على أن يتم الانتهاء منها خلال شهر.