تعليق الدراسة بالجامعة العمالية غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، قرارا بتعليق الدراسة غدا الخميس، بالجامعة العمالية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال أشرف المحروقي مستشار عام المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، إن محمد عبدالعزيز جبران مشرف عام المؤسسة والجامعة، أعلن تعليق الدراسة بالجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية غداً الخميس، نظرا لسؤء الأحوال الجوية وحفاظا على أرواح الطلاب والموظفين.

وشهدت القاهرة الكبرى اليوم، طقسا سييئا، حيث أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارا بتعليق الدراسة غدا الخميس، بسبب الأمطار التي تتعرض لها القاهرة.

وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، جهودها لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمنطقة المنصة، تحت إشراف اللواء المحافظ، واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، ورئيسي شركتي المياه والصرف الصحي، حيث نجحت الأجهزة في شفط نسبة كبيرة من المياه المتراكمة كما جرى عمل بعض التعديلات المرورية لتسيير حركة المرور.

وتفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عددا من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط المياه من الشوارع وتسيير الحركة المرورية، وأهاب بمواطني العاصمة عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها القاهرة.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة على ضرورة التركيز على سرعة رفع تراكمات المياه من الشوارع لتسهيل حركة الموطنين، مؤكدًا أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل عملها دون توقف وتتخذ كافة الاجراءات التي من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع لمتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس أولًا بأول، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه.