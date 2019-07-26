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احتفالات ومكافآت أهلاوية في حب الدوري الـ41

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"مراقبة الأغذية" تضبط سلع غذائية فاسدة بشبراخيت وكفر الدوار ودمنهور

"مراقبة الأغذية" تضبط سلع غذائية فاسدة بشبراخيت وكفر الدوار ودمنهور

"الصناعة" تنظم دورة تدريبية للعاملين بمصانع التمور في الوادي الجديد

"الصناعة" تنظم دورة تدريبية للعاملين بمصانع التمور في الوادي الجديد

بمشاركة 50 شابا.. ختام معسكر شباب الأندية الاجتماعية الثاني في مطروح

بمشاركة 50 شابا.. ختام معسكر شباب الأندية الاجتماعية الثاني في مطروح

"عايرته بالبطالة فقتلها".. خالد يمزق جسد زوجته بسكين في بنها

"عايرته بالبطالة فقتلها".. خالد يمزق جسد زوجته بسكين في بنها

وزيرة الثقافة توجه بشن حملات للرقابة على المصنفات

وزيرة الثقافة توجه بشن حملات للرقابة على المصنفات

"المرافق" تعلن زيادة البدل ومكافأة نهاية الخدمة لعاملي "مياه الشرب"

"المرافق" تعلن زيادة البدل ومكافأة نهاية الخدمة لعاملي "مياه الشرب"

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