تجددت أزمة الحصول على درجة البكالوريوس لخريجي الجامعة العمالية، مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وأعلن عدد من طلاب الجامعة عن تنظيم وقفات احتجاجية، الأحد المقبل، بالمقر الرئيسي للجامعة بالدراسة وجميع فروعها بالمحافظات، للمطالبة بحقهم في استكمال التعليم والحصول على درجة البكالوريوس.

وقال الطلاب في بيانات تناولتها صفحات الجامعة العمالية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن مطلبهم الأساسي هو استكمال الدراسة والالتحاق بالفرقة الثالثة والرابعة والحصول علي درجه البكالوريوس.

وأضاف الطلاب، أن تنظيم الوقف الاحتجاجية ستكون على مدار يومين الأحد والإثنين، وستستمر لحين صدور قرار من وزارة التعليم العالي بعودة درجة البكالوريوس إلى الجامعة العمالية.

فيما أوضح أحد الطلاب طلب عدم ذكر اسمه، لـ"الوطن" أن إدارة الجامعة أعلنت عن فتح باب التقدم لمن يرغب من الطلاب خريجي 2018- 2019، لخوض المسابقة المركزية للمجلس الأعلى للجامعات، واختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية الجديدة أسوة بالمعاهد فوق متوسطة.

وأضاف: "الحلول الموجودة وهمية خاصة وأن العام الماضي، تقدم للمسابقة نحو 300 طالب ولم ينجح إلا طالب واحد فقط".

واندلعت أزمة درجة الشهادات داخل الجامعة العمالية، العام الماضي، بعد تطبيق قرار المجلس الأعلى للجامعات بقصر قبول الجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يجري الحصول على درجة دبلوم مهني منتهٍ لمدة عامين، ولا تُمنح درجة البكالوريوس.