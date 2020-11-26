ابنة عبد المنعم إبراهيم: سكنا قدام نادي الزمالك مرتحناش فرجعنا المنيل

قالت سمية عبد المنعم إبراهيم، نجلة الفنان الكوميدي الراحل عبد المنعم إبراهيم، إنها بكت كثيرا استمعت لأحد تسجيلات والدها والذي قال فيه انه اكتئب بعد وفاة أمي وظل 6 شهور في هذه الحالة وكان يخرج في البلكونة يدعو الله بأن يفرج كربه.

وأضافت "إبراهيم" خلال استصافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية “cbc” وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني وسهير جودة، أن والدها مر بتجارب حزينة كثير ة ومنها وفاة والده عام 1958 والذي شيعه ثم ذهب إلى المسرح القومي ليعرض أحد المسرحيات، وكذلك وفاة شقيقه سنة 1968 الذي لم ينجب أخيه وربى أشقائه بعد موت والده.

كما سافر عندما علم بمرض زوجته الشديد والتي ستموت خلاله لأنه لم يتحمل أن يرى مرضها وأن ستتركه له 3 أطفال صغار وبناء على نصائح أحد أصدقاءه سافر إلى المجر ليصور فيلم وعاد بعد 3 أشهر قبل موتها بـ 3 أيام وعندما عاد تم احتجازه في المطار أكثر من 12 ساعة وانتظر طويلا ثم حضر لها وأخرج هدايا من حقيبته قائلا لها "جبتلك المطحنة بتاعت البن قومي قاومي بقى المرض ده لكنها ماتت"

وتابعت: "بعد وفاة أمي روحنا عند خالتي كنا 3 بنات وولد اسمه طارق، وكان بيحب النيل أوي ساب الشقة بعد وفاة ورحنا سكنا في شارع جامعة الدول العربية قدام نادي الزمالك مرتحاش فرجعنا تاني للسكن قدام النيل في منطقة المنيل".

وذكرت أن والدها تزوج أمها بالصدفة فهو حضر إلى المنزل ليخطب أختها لكنه تزوج شقيقتها وبعد وفاة التي تزوجها نصحته الأسرة بالزواج من أختها فتزوجها 10 أيام ولم يتحمل لأنه كان يناديها باسم أختها التي توفت.

وأوضحت أنه تزوج زوجة ثانية وأنجبت لهم شقيقة تسمى نيفين وكان والدها يحب حرف "السين" لذا أطلق عليهم أسماء سمية وسلوى وسهير وكان سيطلق على الولد سمير إلا أن شقيقته أطلقت سمير على ابنها فسمى شقيقها طارق لنصبح إمبراطورية سين فيما يخص البنات.