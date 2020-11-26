7 مشاهد في قضية مواقعة مريضة سرطان بالإكراه بعد جرعة "الكيماوي"

جددت محكمة جنايات شبرا الخيمة، أمس الأربعاء، حبس متهمين اثنين، واقعا سيدة مريضة بالسرطان، بعدما خرجت من المستشفى عقب تلقي جرعة الكيماوي الخاصة بها، وقررت المحكمة تجديد حبسهما 45 يوما.

"الوطن" ترصد 7 مشاهد في الحادث البشع الذي وقع تحت تهديد السلاح، مستغلين حالة الإعياء التى أصابت المجني عليها عقب تلقيها العلاج الكيماوي.

المشهد الأول:

وصلت"سيدة" لإحدى مستشفيات قليوب، لتلقى علاج الكيماوي، نظرا لإصابتها بمرض السرطان، وكانت ترافقها ابنتها الصغيرة، وكعادتها كانت ترافقها فى كل مواعيد الجرعات، وكذا فى زيارات الأطباء، الذين أوصوا لها بالعلاج الكيماوي.

المشهد الثاني:

انتهت "سيدة" من العلاج، جلست بعض الوقت لالتقاط أنفاسها بعد العلاج الحارق الذي اخترق جسدها، وخرجت ابنتها لاستيقاف "توك توك"، لتوصيلهما إلى المنزل، ثم عادت لوالدتها لتساعدها فى السير حتى وصلتا إلى التوك توك.

المشهد الثالث:

تحرك بهما التوك توك، وفى الطريق فكّر السائق فى ارتكاب الواقعة، ولضمان قضاء وقت آمن مع ضحيته التى تئن من العلاج الكيماوي، أجرى اتصالا بصديق له، واتفق على أن يتقابلا في الطريق.

المشهد الرابع:

تقابل السائق مع صديقه، واتفقا على أن يسلكا طريقا آخرا غير التى حددته المجني عليها، لارتكاب جريمتهما، وفجأة دخلا فى طريق مهجور فى منطقة زراعية.. فى المقعد الخلفي كانت المجني عليها لا تقوى على مقاومة ولا استغاثة.

المشهد الخامس:

أشهر أحد المتهمين سلاحا أبيض "سكين"، ووضعه على رقبة الطفلة الصغيرة، مهددا الأم بذبح ابنتها مالم تترجل من "التوك توك" لارتكاب جريمتهما، فما كان منها إلا أن رضخت لهما، وتناوبا فعلتهما.

المشهد السادس:

بعد ارتكاب جريمتهما، لاذ المتهمان بالهرب، حتى تمكنت الطفلة من الاستغاثة بأحد المارة_ بعد مرور وقت_ وأبلغوا الشرطة، والتى حضرت وحررت محضرا بالواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين، والقبض عليهما.

المشهد السابع:

باشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين، وأمرت بحبسهما احتياطيا على ذمة الواقعة، ومثُل المتهمان أمام المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، للنظر فى أمر حبسهما، وأمر بتجديد حبسهما لمدة 45 يوما.