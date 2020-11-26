ابن عبد المنعم إبراهيم: رفض عمل أختي في فيلم مع فاتن حمامة

قالت سمية عبد المنعم إبراهيم، نجلة الفنان الكوميدي الراحل عبد المنعم إبراهيم إن وفاة أخيه عام 1968 أثره فيه لأن شقيق كان يحمل هم إخوته بعد وفاة أبوهم.

وأضافت "إبراهيم" خلال استضافتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية “cbc” وتقدمه الإعلامية منى عبد الغني وسهير جودة، أن موت أخيه "كسر ظهر والدنيا اطربقت على دماغه".

وذكرت أن والدها رفض تمثل شقيقتها سهير زوجة الفنان صبري عبد المنعم في فيلم "إمبراطورية ميم" مع الفنانة فاتن حمامة قائلا "اللي عايزه تمثل تدخل معهد التمثيل مش مجرد انها ابنتي تمثل" وتابعت "لم يستهويني الفن، مكنتش عاوزه أشوفه التعب اللي بابا شافه مكناش بنشوف إلا يوم الجمعة أو الصبح بدري قبل المدرسة".

وحضرت في البرنامج حفيدته أروى الشناوي ذات 7 سنوات وقالت أنها تحب مشاهد أفلام جدها خاصة فيلم "سكر هانم" و"طاقية الإخفا" و "أضواء المدينة"، كما غنت أغنية "يا بنات" للفنانة نانسي عجرم، وأعلنت أنها تتمرن لعب الكاراتيه والسباحة والباليه المائي والتنس، وتحب أن تتعاون مع الفنان محمد صبحي.

وواصلت ابنة الفنان الراحل "بابا مثل تراجيدي في طريق الدموع ومسلسل أولاد آدم".

واستطردت " بابا تزوج 4 مرات، اتجوز أمي ، ثم خالتي على الماشي مستحملش لأنه كان يحبي أمي، وبعدين مدام كوثر العسال سنة 1968 وتوفت زوجة أبي عام 1982 قبله بـ 5 سنوات وكانت تعاملنا بحنان، ومرضت 9 أشهر ثم توفت بعدها"

وذكرت "شخصية سندريلا كانت مأثر عليا لما تعاملت مع ماما عايدة بس هي قدرت تخلينا ازاي نحبها بعد ما كنت متحفزة ليها".

وأشارت إلى أن والدها أوصى بخروج جنازته من المسرح القومي وتوفى أثناء ذهابه إلى مسرح السلام ليؤدي مسرحية " خمس نجوم" ولابس بدلة بيضاء لأنه كان يحب البدل البيضاء ولكن فجأة سقط في الجراج وتم نقله إلى مستشفى رغم رفضه دخول العناية المركزة وتوفى قبل أن يصل العناية ونفذنا وصيته كما طلب.

واختتمت حديثها بأن والدها كان في قمة سعادته عند حصوله على جائزة فحصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى و درع المسرح القومي وجوائز عن مجمل أفلام، وعلقت ضاحكة "كنت بقوله يابابا مفيش فلوس في الجوائز د دي يقولي الجائزة قيمتها في قيمتها الأدبية".