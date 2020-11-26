محافظ كفر الشيخ: لن نُغلق المدارس بسبب الطقس

قال اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت أمطار كثيفة اليوم، ولكن هناك استمرار الدراسة بالجامعات والمدارس غدًا في المحافظة، موضحًا أن الأمور مسيطر عليها حتى الآن، وهناك تعاون بين منظمات المجتمع المدني والمحليات لمواجهة مياه الأمطار.

وأضاف "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "CBC"، أن حالة الطقس في الوقت الحالي بدأ في التحسن، وهناك تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية ، "بشكرهم جدًا، هما بيمدونا دائما بالمعلومات أول بأول".

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الأمطار التي ستهطل غدًا على المحافظة ستكون ما بين متوسط أو متفرقة، "إحنا قدرنا الحمد لله نصرف مياه الأمطار الخاصة باليوم، محافظة القاهرة والجيزة تعرضتا لموجه أمطار غزيرة بس هما مش ساحلية ومش متعودين على المطر عشان كده وقفوا الدراسة".

وأوضح أنه لن يتم تعطيل الدراسة في المحافظة بسبب موجة الطقس، كما أن الأجواء ستظهر ليلًا اليوم، فموجة الامطار ستكون من الساعة الثانية فجر اليوم وحتى الساعة 5 صباحًا، " إحنا مبيتين على أنظمة الحكم المحلي وشركات المياه في المواقع في الشارع لكسح المياه".

وعن مدى آمان ذهاب الطلاب للمدارس، قال محافظ كفر الشيخ، إن أولياء الأمور سيحددوا الأمر، فحال وجود طقس سيئ والمدارس قريبة من المنزل سيقوم الأهالي بذهاب أبنائهم للمدارس، وحال كون المدارس بعيده "هما هياخدوا القرار"، موضحًا أن ما يحدث عبارة عن تنبؤات "إن شاء الله تعدي على خير".