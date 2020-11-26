دينا فؤاد تحيي الذكري التاسعة لوفاة عامر منيب

أحيت الفنانة دينا فؤاد، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، الذكرى التاسعة لوفاة المطرب الراحل عامر منير.

ونشرت "دينا" صورة للمطرب الراحل وعلقت عليها "النهارده الذكرى التاسعة لوفاة عامر منير الله يرحمة ويحسن إليه، ومهما عدت السنين مبننساش الناس الطيبة الأصيلة، الله يرحمه".

ونشرت مريم عامر منيب، صورة لوالدها سبتمبر الماضي صاحبتها بتعليق: "لا شئ أكتبه أو أعبر عنه أو أقوله سيكون كافياً على الإطلاق لتلخيص مدى الفراغ الذي لا يطاق وتركته لي.. لا يوجد شئ في العالم أحب التباهي به أكثر منك".

وأضافت، "تركتنا مبكرًا، مع كنز ملئ بالحب مدفون في كل مكان نذهب إليه، نجد سيرتك الجميلة طوال الوقت، لدرجة أن الجمهور يتذكرك بعد 9 سنوات من غيابك.. عيد ميلاد سعيد بابي.. أحبك دائمًا وإلى الأبد".

يذكر أنه في شهر فبراير الماضي، استضافت الإعلامية منى الشاذلي، بنات الفنان الراحل عامر منيب، نورة ومريم وزينة، حيث ذكرت، "منذ فترة قليلة صدر دويتو غنائي هو الأقرب لقلبي على الإطلاق، مش عشان الأغنية حلوة أو لحن الأغنية لطيف، بس كان بيعبر عن قصة حب مختلفة، كان ما بين مريم عامر منيب ووالدها الراحل".

وأوضحت "الشاذلي"، خلال برنامجها "معكم"، الذي يُعرض على شاشة "CBC"، أن الفنان عامر منيب رحل في عز شبابه ونجوميته، وبعد سنوات طويلة قامت إحدى بناته وتدعى "مريم" بالرد على أسئلة والدها في إحدى أغانيه "عامل إيه في حياتك"، وأصبح دويتو شهيرا حقق أكثر من 10 ملايين مشاهدة.