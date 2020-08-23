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محمود مسلم

فيديو.. دينا فؤاد امرأة عجوز في أول أيام تصوير "جمال الحريم"

كتب:

ياسمين محمود
10:34 م | الأحد 23 أغسطس 2020
دينا فؤاد

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، فيديو لها أثناء تجسيدها لشخصيتها في مسلسل "جمال الحريم"، حيث تحولت لسيدة عجوز.

وعلقت دينا "بسم ﷲ توكلنا على ﷲ.. مسلسل جمال الحريم"، مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة، مأخوذ من قصص حقيقية، ‏إنتاج ⁦‪سنيرجي تامر مرسي وحسام شوقي‏، ومن إخراج منال الصيفي وتأليف سوسن عامر.

مسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، وإسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين.

 

 

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