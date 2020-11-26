بيقلد "الهضبة".. حمو بيكا يصبغ شعره باللون الأشقر

فاجأ مغني المهرجانات، حمو بيكا، جمهوره، بـ لوك جديد، حيث صبغ شعره باللون الاشقر، على غرار المطرب عمرو دياب، الذي ظهر مؤخرا خلال حفله بمهرجان الجونة بشعر أشقر.

وظهر "بيكا" في صورة حديثة له بـ اللوك الجديد عبر حسابه على "فيس بوك"، معلنا عن مهرجان جديد يحمل عنوان "عادي...عادي"، معلقا "قريبا".

وانتهى مطرب المهرجانات حمو بيكا من تصوير الديو الغنائي "عادي" الذي يجمعه بالمطرب حمزة الصغير على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

عادي" من كلمات مصطفى حدوتة ويقوم بتوزيعها موزع المهرجانات الشهير إسلام ساسو وتولى تصويرها المخرج الشهير نبيل مكاوي الذي قام بالتصوير لأكثر من يومين متواصلين في عدد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية.

واعتذر مؤخرا حمو بيكا لنقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر خلال فيديو نشره حمو عبر حسابه بالفيسبوك

وقال بيكا عبرالفيديو : "رسالة للأستاذ هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأمير الغناء العربي، بتمنى منك إنك تقبل اعتذاري، وتعتبرني زي ابنك أو أخوك الصغير، وأثق جدا في طيبة قلبك وأنك مش هتقبل إني أتسجن، أو حتى حياتي تدمر عشان بحب أكل عيشي، وأتمنى أن تقبل اعتذاري وتوجهني للصح".واعتذر "بيكا" من خلال مقطع فيديو للفنان الكبير هاني شاكر، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أن الفيديو الأول كان هدفه أن يوصل صوته إلى "شاكر"، ولا يقصد أي مشاكل.

كما أعلن بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أيضا تدشين شركة إنتاجه الجديدة والتي تحمل اسم "شركة VIP للإنتاج الفني".

ونشر مغني المهرجانات حمو بيكا بوستر باكورة إنتاج شركته الجديدة، والتي أعلن عنها منذ أيام قليلة.

وكتب "حمو" عبر "إنستجرام"، قائلًا "قريباً من إنتاج شركة VIP، النجمة سلمى عادل قريبًا جدًا في دويتو جديد مع حمو بيكا وتيم VIP".

وأعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدشين شركة إنتاجه الجديدة تحمل اسم "شركة VIP للانتاج الفني"، ونشر عددًا من الصور داخل شركته الخاصة، والتي تحمل صورًا له وبورتريهات ومجموعة من الدروع التي حصل عليها من "يوتيوب".

وسيقوم بيكا خلال شركة الإنتاج لنفسه بمشاركة مجموعة من أصدقائه من مطربي المهرجانات.