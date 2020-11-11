فيديو ووساطة ومداخلة.. القصة الكاملة لاعتذار حمو بيكا لـ هاني شاكر

نشر المطرب الشعبي حمو بيكا، مقطع فيديو من أمام نقابة المهن الموسيقية، يعتذر من خلاله لـ هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأعضاء المجلس، بعدما قضت محكمة جنح الدخيلة الاقتصادية في الإسكندرية بمعاقبته، بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه 200 ألف جنيه، لاتهامه بـ"سب وقذف" الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وعدد من الموظفين العاملين بالنقابة.

وقال "بيكا"، خلال الفيديو قائلا: "اعتذار رسمي من داخل نقابة المهن الموسيقية واعتذار رسمي للأستاذ هاني شاكر.. بتأسفلك أنت أستاذنا الكبير، واتعلمت منك كل حاجة وحقك عليا، ومش قاصد إني أزعلك، وأسفي لكل أعضاء المجلس".

وكشف الإعلامي وائل الإبراشي عن أن مطرب المهرجانات حمو بيكا طلب منه التوسط لدى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، حتى لا يدخل السجن، وذلك بعد الحكم عليه بالحبس عامين والغرامة.

وقال الإبراشي، خلال تقديمه حلقة الاثنين من برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "تصريحات هاني شاكر بدت كان فيها عنصرية ضد التلاتة عمر كمال وشاكوش وحمو بيكا، وحمو بيكا بيكلمني عشان أتوسط له حتى لا يدخل السجن وأنا واثق إن الأستاذ هاني شاكر هيقبل الوساطة دي"، مضيفًا: "حمو بيكا تتعامل معاه على إنه تلوث سمعي لكن مش مجرم".

حمو بيكا: لازم أتأسف لهم عشان كلهم زي أبويا ومينفعش أزعق لأبويا مهما كان

وقال بيكا مطرب المهرجانات، إنه صنع مقطع فيديو يعتذر فيه للأستاذ الكبير هاني شاكر، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، والفيديو الأول كان هدفه أن يوصل صوته إلى "شاكر"، ولا يقصد أي مشاكل.

وأضاف "بيكا"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء: "مش عامل الفيديو عشان القضية والحكم، ولو مكتوب لي حاجة هشوفها، وأنا مش عايز حد يزعل مني، ولازم أتأسف لهم عشان كلهم زي أبويا، ومينفعش أزعق لأبويا مهما كان".

وتابع مطرب المهرجانات، بأنه سبق واعتذر لهم أكثر من مرة، وكان يخشى الذهاب إلى النقابة حتى لا تحدث أي مشاكل، مشيرا إلى أنه بعد الاعتذار لا يستطيع فعل أي شيء، والمحام تقدم باستئناف على القضية، معقبا: "ربنا معايا، ومش هقدر أعمل أي حاجة، دي بلدي ومش ههرب، ولو اتحكم عليا يبقى ربنا عايز كدة، وهقبل بده".

وأشار إلى أن هاني شاكر إنسان محترم جدًا، وتحدث مع الكثيرين للوساطة بينهما ولكن لم يرد عليه أحد، معقبا: "يحطني في مقام ابنه، ولو أنا غلطت هتأسف له واعتذر له باقي عمري، وربنا غفور رحيم وهو لازم يغفرلي".

ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة لم يصدر منه أي شئ خارج، والمصنفات الفنية حررت ضده محضرا بسبب فيديو الراقصة لودريانا، رغم أنها لم تظهر بأي ملابس خليعة، وهي فنانة استعراضية، معقبا: "بنشوف أفلام كتير فيها رقاصين، نروح نعمل محاضر ليهم، وكتر الهجوم عليا جابلي حالة نفسية وبقف قدام المراية أسأل نفسي، هو أنا بلطجي ولا إية، والناس في الشارع بتشوفني بشكل تاني، ومش عارف أحل المشكلة دي".

وأوضح: "هو عشان أنا معنديش ضهر، يطلع يتنمر عليا عادي، وأنا لما أعمل حاجة يبقى غلط وعيب!! أنا مش متعلم لكن بعرف حاجات كتير، وأهم حاجة إن مفيش حد فوق وحد تحت، وبلاش نتعامل مع بعض كدة، وكلنا ولاد تسعة وأولاد حوا وآدم".

وأشار إلى أنه سينشئ صفحة عليها أكثر من 30 مليون متابع، موضحا أنه اشتراها، للدفاع عن نفسه.

وقال بيكا في مداخلة مع الإبراشي، أمس، إنه يحب الفنان هاني شاكر ويعتذر له "انا بعشقه وانا لساني يتقطع يوم ما أغلط فيه وانا عملت فيديو اعتذر له من قلب المكان اللي زعقت فيه".

وأضاف بيكا: "انا كنت عايز أوصل صوتي للأستاذ هاني شاكر ومينفعش ان فيديو أقعد اتحاسب عليه 3 سنين ولا سنتين" متابعًا: "قوموني ولما اعمل غلط ابقوا حاسبوني".

وأكد "بيكا" أنه لم يعتذر لهاني شاكر خوفًا من السجن ولكنه كان يجب عليه الاعتذار: "أنا والدتي كانت عايزة تيجي معايا وتعتذر له هناك ولكن هي ست كبيرة ومش هتقدر تتحرك معايا وأنا مش بعمل كده خوفا من السجن ولو مكتوب لي حاجة هشوفها".