5 قرارات جديدة اتخذتها الأقصر قبل الموجة الثانية لـ كورونا.. اعرفها

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أمس الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذى رقم 8 لسنة 2020 بحضور كل من محمد عبدالقادر خيرى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالفتاح أدم، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات والمديريات بالمحافظة.

"الوطن"، تستعرض أبرز القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع لخدمة المواطنين وتحسبًا لانتشار موجة فيروس كورونا بالأقصر في موجته الثانية.

1- تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 والخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية اعتباراً من أول ديسمبر المقبل.

2- وافق أعضاء المجلس على الطلب المقدم من مركز ومدينة الطود بخصوص تخصيص مساحة 665 مترا بحوض عدوة لبيب نمرة 54 داخل الزمام بالقطعة رقم 48 لإنشاء موقف للسيارات الأجرة وذلك لتحقيق الانتظام بحركة المرور بهذه المنطقة ومنع الوقوف العشوائى من قبل السائقين.

3- الموافقة على الطلب المقدم من إدارة المشروعات بالمحافظة لاستغلال أرض بمساحة 6566 مترا بشارع معبد الكرنك لتنفيذ حديقة وتمهيدها كمتنفس لأهالى الأقصر.

4- اختتمت جلسة المجلس التنفيذى بالموافقة على إطلاق أسماء الأقصر 1، الأقصر 2، على العبارات النهرية الجديدة والتي تنفذ من قبل شركة القناة للترسانة النيلية.

5- تم الموافقة على صرف السيب النهائى لعدد 6 محطات معالجة في نطاق المحافظة كانت متوقفة كما تم اعتماد التمويل اللازم لإنهاء أعمال صرف السيب النهائي لمحطة صرف صحى إسنا و أعمال توسعات محطة صرف صحي الحبيل الأمر الذي سيشكل فارقا جوهريا فى جودة خدمات الصرف الصحى المقدمة للمواطنين.

في سياق آخر، تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عدداً من الترع التى تم تبطينها بمركزى الطود وإسنا جنوب الأقصر، وذلك ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي يهدف إلى الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية.