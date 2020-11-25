"إمبراطورية ب".. باهي وبهجت وبهاء يمثلون الأقصر نيابيًا في مصر حتى 2025

ما زالت أجواء الفرح تسيطر على أنصار 3 مرشحين بالأقصر عقب إعلان اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2020 بالمحافظة برئاسة المستشار أسامة ابراهيم فوز المرشح بهاء الدين أبو الحمد عثمان بعضوية مجلس النواب 2020 عن دائرة قسم الأقصر وفوز بهجت الصن بعضوية المجلس 2020 عن دائرة القرنة - أرمنت وفوز المرشح الثالث باهي أمين مسعود بعضوية المجلس ممثلًا عن دائرة مركز إسنا.

وأطلق أنصار المرشحين الثلاثة في مختلف مناطق الأقصر وأمام اللجان احتفالات صاخبة في الشوارع وعبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للاحتفال بفوز مرشحيهم بمقاعد البرلمان المصري وتمثيلهم لأهالي دائرتهم حتى 5 سنوات مقبلة.

احتفالات أنصار المرشحين الفائزين بالأقصر أمس

وأعلنت اللجنة العامة في محافظة الأقصر، نتائج إعادة انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى قسم الأقصر، وكشفت عن فوز المرشح بهاء أبو الحمد عثمان بعضوية المجلس عن الدورة الجديدة، وذلك عقب حصوله على 35 ألف و521 صوتا، بينما حصل المرشح المنافس عبدالرحمن أحمد حسين محمود، وشهرته عبدالرحمن بشاري، حصل على 33 ألفا و729 صوتا.

المرشح بهاء أبو الحمد الفائز بعضوية مجلس النواب 2020 عن دائرة قسم الأقصر.

وكشفت أيضًا اللجنة عن فوز المرشح باهي أمين مسعود، بعضوية المجلس عن الدورة الجديدة، وذلك عقب حصوله على 58 ألفا و860 صوتا بينما حصل المرشح تقادم العمدة 39 ألفا و400 صوت، كما كشفت عن فوز المرشح بهجت الصن بـ 31712 صوتا مقابل حصول المرشح أحمد حمزة على 28700 صوت.

المرشح باهي أمين مسعود عقب الاحتفال بفوزه في الانتخابات

المرشح بهجت الصن الفائز بعضوية مجلس النواب عن دائرة القرنة - أرمنت

من جانبه قال المرشح عبدالرحمن بشاري عقب إعلان النتيجة وعدم توفقه: "نحن نؤمن بقضاء الله وقدره ولن يحكم في ملك الله إلا من أراد له الله".

المرشح عبد الرحمن بشاري

وقال المرشح تقادم العمدة عقب إعلان فوز منافسه: "الحمد لله على كل شيء، أهلي وأحبابي شباب وكبار المطاعنة الشرفاء وعدتم فأوفيتم وكنتم على قلب رجل واحد لكم مني كل الشكر فوجودي بينكم هو أعلى منصب وأغلى غاية دعونا نغلق صفحة مضت بحلوها ومرها فليس منا إلا السعي ومن الله التوفيق، كما نقول لكل من خرج عن الصف بأن التاريخ لا ينسى وبأنكم الخاسرون وليس أنا، خاسرون حماس الشباب الذي كافح على مدار اليومين ودافع عن كرامة لقلما وجدت عند أناس كانوا يرون فيهم القدوة والمثل أناس فضلوا أهواءهم ورموا بأحلام شبابهم عرض الحائط، وأخيرًا مبروك للأستاذ باهي أمين فكنت خير منافس وفقك الله وأعانك على خدمة أهالي الدائرة.

المرشح تقادم العمدة

في ذات السياق فإن اللجنة العامة للانتخابات الوطنية قد أعلنت في نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى فوز أعضاء الأقصر بالقائمة الوطنية من أجل مصر والتي ضمت الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في دورته السابقة والخبير السياحي أحمد إدريس والناشطة زينب السلايمي وسيدة الأعمال أماني الشعولي وبهذا تكون المقاعد الـ7 المخصصة لتمثيل الأقصر في مجلس النواب بدورته الجديدة قد اكتمل نصابها بـ7 أعضاء 3 على نظام الفردي و4 على نظام القائمة.

قائمة الأقصر الوطنية بمجلس النواب 2020

جدير بالذكر أن عدد الناخبين الذي حق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر بلغ 836759 ناخباً، وعدد المراكز الإنتخابية بلغ 170 مركزاً انتخابياً، وعدد اللجان الفرعية بلغ 283 لجنة فرعية.

وشهدت الدائرة الثالثة التابعة لمركز ومدينة إسنا حاوية أكبر كتلة تصويتية الإدلاء بـ 101 ألف و150 صوتا، من 288750 صوتا بينما أوضحت اللجنة أعداد الأصوات في كل قرى إسنا كالتالي:

الدير 23123 صوتا

الحلة 10384 صوتا

الشغب 7759 صوتا

الكيمان 14476 صوتا

آصفون 13071 صوتا

النجوع 8050 صوتا

توماس 4031 صوتا

النمسا 6191 صوتا

كومير 7098 صوتا

البندر 10569 صوتا