"مواد البناء": استقرار الحديد والأسمنت في الأسواق

سجّلت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا سعريًا، ليتراوح متوسط طن حديد التسليح في مصر بين 10200 و10500 جنيه في أرض المصنع، بينما تراوح متوسط سعر بيع طن الأسمنت بين 690 و735 جنيهًا.

وسجل سعر حديد عز اليوم في الأسواق المحلية نحو 10600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، واستقر سعر حديد المصريين عند 10500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد الجارحي نحو 10450 جنيها للطن أرض مصنع.

وواصل سعر حديد بشاي الثبات عند 10450 جنيهًا، كما سجل سعر حديد السويس للصلب 10500 جنيهًا، واستقر سعر حديد المراكبي عند 10400 جنيها للطن.

وتترقب أسواق مواد البناء بمحافظات مصر تداعيات قرار انتهاء إلغاء تراخيص البناء، وذلك بعد 7 أشهر من توقف أعمال البناء وتوقف 95 مهنة يعتمد على قطاع المقاولات.

وبحسب القرار، سيُسمح باستئناف حركة البناء فور صدور الاشتراطات والضوابط الجديدة، والمتوقع الانتهاء منها في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل.

وقال نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، إن الحكومة ستقوم خلال الفترة الانتقالية بضبط وحوكمة ورقمنة منظومة البناء ومنظومة استصدار تراخيص البناء.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك اجتماعًا طارئًا يوم 30 نوفمبر لمناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، والمطالبة بالسماح بالبناء في الأحوزة العمرانية في المحافظات بدعوى أنها ستساهم في انتعاشة مبيعات مواد البناء بنسبة 40%.

وأكد أن الأسواق ستشهد انتعاشة فى سوق مواد البناء ومستلزمات البناء، واستقرار في الأسعار عقب صدور القرار، ولكنها ليست بالشكل الكبير بسبب فصل الشتاء الذى يقل فيه أعمال البناء.

وتابع أن الزيادة الجديدة في أسعار حديد التسليح لشهر نوفمبر والتي أعلنتها شركات حديد التسليح منتصف الشهر الجاري كانت بسبب تعزيز الأرباح، ونتيجة لحالة الركود وخسائر الشركات التي كانت تعمل بنصف طاقتها بسبب توقف أعمال البناء، والتي تشكل فيه القاعدة الشعبية 60% من حجم الطلب.

ولفت رئيس الشعبة إلى أن حظر البناء أصاب القطاع بالشلل التام، وتأثرت 95 مهنة تعتمد على قطاع المقاولات، وانعكس ذلك سلبًا على الشركات والمصانع.

وذكر أن أغلب الشركات تسعى لتصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق، كما أن البعض قام بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع لحين عودة حركة البناء مجددًا.

وتوقع "الزيني" استقرارًا في أسعار حديد التسليح بشرط عدم صعود سعر البليت واستمرار توقف البناء في المحافظات.

وكشفت النشرة الدورية للجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب عن تراجع الإنتاج العالمي للصلب الخام بنسبة 5.6% خلال 7 أشهر، مع ارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج بسبب تعافي الصلب الصيني.

وسجّلت أسعار الأسمنت استقرارًا ليباع الأسمنت المسلح بـ735 جنيهًا، وبيع أسمنت أسيوط بـ710 جنيهات، وبلع سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 750 جنيهًا، فيما سجل أسمنت المنيا 695 جنيهًا، وبيع أسمنت أسوان بـ690 جنيهًا للطن.