كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، حقيقة انخفاض سعر حديد التسليح من 12750 إلى 12350 جنيها، مؤكدا عدم دقة هذا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى.

وقال "الزيني"، إن هناك بالفعل استقرارا في أسعار مواد البناء بالرغم من تراجع نسبة المبيعات الفترة الأخيرة، نتيجة إجازات عيد الأضحى المبارك، ولكن لا صحة لما تردد حول انخفاض سعر حديد التسليح، فسعر طن الحديد من أرض المصنع يتراوح ما بين 11200 إلى 11890، وهذه الأسعار محددة خلال الشهر الجاري.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن الأسعار مستقرة منذ شهرين ولم تتأثر بزيادة أسعار المحروقات الأخيرة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك تراجعا في مبيعات الإسمنت في السوق المحلي نظرًا لوجود زيادة في الكميات المعروضة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في السعر من 30 لـ 40 جنيها في الطن الواحد.

وتابع: "أسعار الحديد والزلط ثابتة كما هي، تراجع أسعار مواد البناء ليس له أساس من الصحة".