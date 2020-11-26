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محمود مسلم

مصر تُدين الهجوم الإرهابي على "ميناء الشقيق" جنوب السعودية

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الوطن
09:40 ص | الخميس 26 نوفمبر 2020
مبنى وزارة الخارجية

مبنى وزارة الخارجية

أدانت مصر، اليوم، استهداف "ميناء الشقيق" بجنوب السعودية مما أسفر عن إلحاق أضرار بناقلة نفط يونانية، وذلك عقب تدمير زورق مُفخخ وإحباط عمل إرهابي من جانب القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجددت مصر تأكيد استنكارها الشديد للممارسات العدوانية الغاشمة التي تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالمملكة، وبما يُمثل تهديدًا مباشرًا لحرية التجارة الدولية وأمن وحرية الملاحة الدولية.

وأعربت مصر مُجددًا عن مواصلة دعمها للمملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وذلك في مساعيها لمواجهة كل صور الإرهاب وداعميه.

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