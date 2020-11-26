عاجل.. التحريات تدين سائقين واقعا مريضة سرطان بعد جلسة كيماوي

تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث في واقعة اغتصاب مريضة سرطان بالإكراه تحت وطأة التهديد بالأسلحة البيضاء، وأكدت التحريات أن منفذي الجريمة واقعا السيدة جنسيًا بالإكراه داخل الزراعات، بعد تقييد ابنتها الطفلة في محيط الجريمة بمحافظة القليوبية.

وأفادت التحريات بأن سائقي التوك توك اعتديا على السيدة بعد خروجها من المستشفى بقرابة 30 دقيقة عقب تلقيها جرعة علاج الكيماوي لمعاناتها من مرض السرطان، وأنها كانت بصحبة ابنتها في توك توك استقلته بقصد توصيلها إلى منزلها، لكن السائق اتصل بصديقه الذي قابله في الطريق واستقل التوك توك إلى جانبه، وانحرف إلى طريق يؤدي إلى منطقة زراعية واغتصبا السيدة، وهدداها بذبح ابنتها إن لم تستجب لهما، فرضخت أمام تلك التهديدات.

وأوضحت التحريات أن المتهمين فرا هاربين من مسرح الجريمة وبعدها تمكنت السيدة من فك قيود ابنتها وترجلا أمتار عدة، حتى وجدا أحدًا من المارة بسيارته ونقلهما إلى قسم شرطة شبرا الخيمة وتقدما ببلاغ لمباحث القليوبية.

وبعد ساعات حددت الأجهزة الأمنية هوية المتهمين بعد تلقيها بلاغا بالواقعة، وألقت القبض عليهما، وأحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق بتهمة الاغتصاب.

واعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة خلال جلسة التحقيق بتهمتي الاغتصاب تحت تهديد سلاح أبيض، وحيازة سلاح أبيض، واستمعت النيابة لأقوال المجني عليها وابنتها على مدار 4 ساعات، شرحا فيها مأساة اختطافهما ثم اغتصاب السيدة بالإكراه.

وواجهت النيابة المتهمين بنتائج التحريات، وجددت حبسهما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من تحديد المتهمين بعد تلقيها بلاغا بالواقعة، وألقت القبض عليهما، ثم أحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسهما على ذمة القضية.

ومثل المتهمان، أمس أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، للنظر في أمر حبسهما، وأمرت المحكمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني وحسن قنديل، وأمانة سر أشرف حسن، بتجديد حبسهما لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات.