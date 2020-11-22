القبض على قاتل مريضة السرطان في روض الفرج

ألقت الأدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على المتهم بقتل عجوز في العقد التاسع من العمر، داخل شقتها بدائرة قسم شرطة روض الفرج.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، أنَّ الجريمة بغرض سرقة المجني عليها، وأنَّ المتهم قتل المجني عليها لسرقة أموالها وسدد لها أكثر من 8 طعنات متفرقة، وتمّ ضبط المتهم وبمناقشته أعترف بارتكابه الجريمة.

وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما أرسلت السلاح المستخدم في الجريمة للطب الشرعي وإعداد تقرير مبدئي عنه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان مأمور قسم شرطة روض الفرج، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 92 عامًا، مقتولة داخل منزلها وتبين من التحريات الأولية، وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وسرقة مشغولات ذهبية عبارة ومبلغ مالي.

وأوضح شهود العيان وأهالي المنطقة أنَّ الضحية كانت مريضه سرطان وتعيش بمفردها، وتمّ تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم.

ودلت تحريات المباحث الجنائية، أنَّ المجني عليها تعرضت للطعن أكثر من 8 مرات وأنَّ الجاني خنقها في أثناء المقاومة، وذلك باستخدام سلاح أبيض "سكين" مطبخ ، ورجحت التحريات أنَّها شعرت بالمتهم، فحاولت منعه من سرقة مدخراتها، فقتلها واستولى على جميع المشغولات الذهبية الخاصة بها، إضافة إلى مبلغ مالي كان ضمن مدخرات المجني عليها وفر هاربًا.

انتقل فريق من ضباط قسم شرطة روض الفرج، وبصحبتهم قوة أمنية لإجراء المعاينة الأولية، وتمّ العثور على الجثة مسجاة على وجهها فى صالة الشقة، وملقي بجوارها سلاح الجريمة، كما تبين أنَّ المتهم تمكن من الدخول عن طريق شباك الشقة، وحاول التسلل لسرقة المجني عليه وعندما شعرت به تخلص منها ألقى القبض على المتهم، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.