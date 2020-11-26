15 تنبيها أزهريا للمعاهد خلال سقوط الأمطار.. أبرزها فصل الكهرباء

أرسلت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، عددا من التنبيهات لمديري المعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وذلك خلال تساقط الأمطار، تنبيهات لجميع شيوخ المعاهد الأزهرية، وذلك للحفاظ على سلامة المعلمين والطلاب.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، منشوراً توعوياً لشيوخ المعاهد والطلاب والمعلمين حال سقوط أمطار، حيث جاءت التنبيهات كالآتي:

1- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

2- التأكد من صيانه مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك و الأبواب والأسوار والسلالم.

3-مراجعه جميع وصلات الكهرباء و تغطيه الاسلاك والبوطات المكشوفة.

4- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخلفات أو رواكد خشبية عليها وتسليك مسالك المطر.

5-عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

6- تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

7-عدم العبث بمياه المطر خوفا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بيارات وبلوعات مفتوحة.

8- تشكيل لجنه إدارة الأزمات والكوارث بكل معهد لمتابعه تنفيذ هذه التعليمات.

9- قيام الإذاعة المدرسية بعمل توعيه للمجتمع المدرسي وكيفيه التعامل مع الامطار الغزيره وكيفيه تجنب المخاطر خصوصا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة كالقرى والنجوع.

10- ضرورة إخطار الإدارة الأزهرية باي ملاحظات موجوده بالمبنى أو السور على الفور.

11- عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة أثناء الصواعق الرعدية.

12- عدم الإمساك بأجسام معدنيه موصله للكهرباء مثل المظلات المعدنية وأعمدة الإنارة.

13- الابتعاد عن الأبواب والنوافذ الزجاجية المفتوحة والأبواب المعدنية.

14- عدم الاحتماء بالأشجار الطويلة.

15- الابتعاد عن أماكن تجمع المياه ومجاري السيول.