"الإسكان": لم نلزم أصحاب المهن الحرة بتقديم "برنت التأمينات"

وحدات سكنية عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، من حين لآخر، بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ويتم تسليمها خلال 36 شهرا.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير سكن لكل مواطن مصري، لتحقيق حلمه في امتلاك مسكن خاص به.

وتتضمن كراسة شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المستندات المطلوبة للحصول على وحدة سكنية.

كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لم تلزم أي مواطن بتقديم شهادة التأمينات الاجتماعية "برنت تأمينات" ضمن المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة السكنية، وذلك وفقا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الرئيس التنفيذي للصندوق: يتم التأكد من الأرقام التأمينية للمواطنين من خلال التعاون مع وزارة التضامن وهيئة التأمينات الاجتماعية الكترونيا

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن كراسة الشروط فيما يخص شهادة إثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري بالنسبة لأصـحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية نصت على تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية "إن وجدت"، موضـحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

وأشارت "عبدالحميد" إلى أنه تم إلغاء وجوب واشتراط تقديم "برنت التأمينات" لتقديمها ضمن المستندات المطلوبة بطلب الحصول على وحدة سكنية، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

ونوهت الرئيس التنفيذي على أنه يتم بالفعل التأكد من الأرقام التأمينية للمواطنين المُتقدمين والحاجزين ضمن مشروعات الصندوق، وذلك من خلال التعاون المبرم مع وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني في ضوء التنسيق الدائم بين جميع أجهزة الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين.

شروط حصول أصحاب المهن الحرة على وحدة سكنية:

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري موضحا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الإجتماعية "برنت التأمينات" موضحاً بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.. "إن وجدت".