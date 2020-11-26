"اتحاد الجمعيات": منحة الـ300 جنيه لأي مولود اسمه "محمد" مخالف للدستور

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام لن يكون بالمسميات ولكن بالأفعال والاقتداء به، لافتا إلى أن قيمة الرسول أكبر بكثير من إعطاء مبلغ 300 جنيه لأسرة، مؤكدا أن ذلك نوع من أنواع التمييز.

جاء ذلك ردا على إعلان جمعية خيرية في قرية سملا بمحافظة الغربية عن تخصيص مكافأة وراتب شهري بمبلغ 300 جنيه لمدة عام لكل مولود يحمل اسم الرسول "محمد" أو "أحمد" أو "محمود"، وأثار ذلك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الكثيرون عن الشروط كون الفكرة جديدة.

الدولة ملتزمة بمواجهة التمييز بكل أنواعه

وأضاف عبدالقوي لـ"الوطن"، أن المادة 53 من الدستور، تؤكد على عدم التمييز، والدولة ملتزمة بمواجهة التمييز بكل أنواعه، وبالتالي هذا القرار مخالف للدستور مشيرا إلى أن الأسر الفقيرة ستنساق وراء هذه المنحة، ومن الممكن أن تسمى المولود الجديد محمد رغم أن عندها محمد رغبة في الحصول على 300 جنيه، مما سيسبب مشاكل في موضوعات التجنيد والمدارس وخلافه.

وأكد أن المساعدات التي تقدم مفترض أن تكون بناء على الظروف الاجتماعية وليست المسميات، وتقديم المساعدات بناء على التقييم، مناشدا الجمعيات الالتزام بالقانون ولائحة النظام الأساسي ولائحة النظام الداخلي.

لا يوجد بالقانون ولا اللائحة الداخلية لأي جمعية مثل هذه القرارات

وأكد أنه لا يوجد بالقانون ولا اللائحة الداخلية لأي جمعية مثل هذه القرارات، مشيرا إلى أن هذا القرار يتم إرساله لوزارة التضامن، بصفتها الجهة الإدارية، واتخاذ قرار بوقفه.

وجاءت تلك المبادرة من إحدى الجمعيات من أجل تكريم النبي والدفاع عنه بعد الرسومات المسيئة له في إحدى الصحف الفرنسية، وهذا الراتب الشهري خاص فقط بأهالي قرية سملا فقط.

حاتم زكريا مسؤول الأزمات في جمعية شباب سملا الخيرية بالغربية، شرح لـ "الوطن" أنه منذ الإعلان عن صرف مكافأة شهرية وقدرها 300 جنيه لمن يحمل من المواليد اسم محمد أو أحمد أو محمود، جاء إلى الجمعية حتى الآن ثلاث حالات، لأن وقت الإعلان كان 1 نوفمبر، وليس كل المواليد مقيدين في نفس اليوم.

جمعيات بدأت في تقليد الأمر من أجل تكريم النبي

وعن انتشار المبادرة، ذكر أن هناك جمعيات بدأت في تقليد الأمر من أجل تكريم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كما جاءت للجمعية اتصالات تليفونية من الجهات الإدارية بهدف دعم المبادرة، وهناك إقبال من أهالي البلد للتحفيز والمساهمة بالإضافة إلى ما نشرته جريدة "الوطن" منذ بداية المبادرة.