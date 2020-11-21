توزيع كراتين مبادرة «نتشارك عشان بكرة» بالقليوبية عبر الجمعيات الأهلية

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، وصول أكبر قافلة إنسانية لدعم جميع الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر تحت عنوان "نتشارك..علشان بكره".

يأتي ذلك بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة، استعدادا لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية لتكثيف أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الأجتماعية، والتنمية الأقتصادية، والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور إيمان ريان، وسمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والدكتور جمال سوسة نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام اتحاد شباب الجامعات، ومجدى حسن مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ونور هزاع منسق صندوق تحيا مصر، وعدد من ممثلي الجمعيات المشاركة.

وأشار محافظ القليوبية عقب تفقده للقافلة إلى أنه سيجرى توزيع تلك المساعدات من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهي (الجمعية الشرعية - جمعية رسالة - جمعية قبس من نور- الهيئة القبطية الانجيلية - بنك الطعام المصري)، وستوزع تلك الجمعيات المساعدات على الجمعيات القاعدية بقرى المحافظة التي ستقوم بدورها بتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

وكان قد جرى وصول 9 شاحنات تحتوي على عدد 18500 شنطة مجمدات لحوم ودواجن و2000 كرتونة مواد غذائية و9900 وجبة سيجرى توزيعها بمعرفة بنك الطعام المصري وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام يتم توزيعهم على الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتتضمن القوافل عدد 32 جهاز و 7 كراسي لمرضى الغسيل الكلوي سيتم تسليمهم لمديرية الصحة من قبل مديرية التضامن لتوزيعهم حسب الحاجه بالمستشفيات الحكومية وذلك تنفيذا لمبادرة "كلنا جنبك" لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية.