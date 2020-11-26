رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير بيلاروسيا جذب مزيد من الاستثمارات

التقى محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سيرجي تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر، لبحث إجراءات جذب الاستثمارات البيلاروسية إلى مصر، وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

واتفق الجانبان على موافاة السفارة البيلاروسية الهيئة بقائمة مستهدفة من الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن التنسيق مع السفارة للترتيب لدعوة عدد من كبرى الشركات البيلاروسية لزيارة مصر بهدف للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار، واستعراض ما تمّ إنجازه لتطوير البنية التحتية التي تخدم أغراض الاستثمار.

وأكّد "عبدالوهاب"، أهمية دور الشركات البيلاروسية في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري، خاصة في القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع بيلاروسيا، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات البيلاروسية في مصر.

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية، من خلال تبادل الخبرات الفنية والتقارير المتعلقة بالاستثمار في البلدين بهدف تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار في كل منهما وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

من جهته، أكّد السفير البيلاروسي بالقاهرة قوة العلاقات بين البلدين، مشيداً بدعم هيئة الاستثمار لكل الاستثمارات البيلاروسية، وصلابة الاقتصاد المصري وتحقيقه معدلات نمو استثنائية على مستوى العالم، وهذا ما سيشجع على زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر.