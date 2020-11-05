هيئة الدواء: تشجيع الاستثمار بمجال الأدوية المبتكرة مع شركاء الصناعة

عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعاً موسعا مع ممثلي صناعة الدواء في مصر، وذلك لمناقشة سبل تدعيم وتطوير صناعة الأدوية المبتكرة، ووضع آلية عمل جديدة لتسجيل المستحضرات المبتكرة، والاستماع إلى آراء ممثلى شركات الأدوية، ومعرفة المعوقات التى تواجههم عند تسجيل هذه النوعية من المستحضرات.

وقال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، إنه قد تم الاتفاق على عمل مسودة مبدئية للأدلة التنظيمية الخاصة بآلية العمل، وأنه سوف يتم عرضها ومناقشتها مع ممثلي شركات الأدوية، مؤكدا حرص الهيئة على عقد اجتماعات أخرى من أجل وضع رؤية كاملة لتطوير سياسات تسجيل المستحضرات المبتكرة بمصر.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم الهيئة، أن ممثلي شركات الدواء طالبوا الهيئة بضرورة توفير حزمة من الحوافز التشجيعية، والمتمثلة في سرعة إتمام عملية تسجيل المستحضرات المبتكرة، والحصول على أفضلية في التسعير تتناسب مع الجهد البحثي المبذول، وإزالة أي معوقات إدارية أو فنية تواجه عملية إنتاج الأدوية المبتكرة.

ويعتبر المنتج الدوائي المبتكر منتجاً دوائياً محلى الصنع يحتوي على مادة فعالة جديدة لم يسبق لها الحصول على موافقة تسويقية، أو يكون عبارة عن شكل دوائي جديد مرتبطاً بطريقة تناول جديدة، أو يكون استخدام جديد غير الاستخدام السابق للأغراض التي كان يتم استخدامه من أجلها.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء إلى إقامة شراكة فعالة مع ممثلي صناعة الدواء في مصر، كذلك دعمها لسوق الدواء المصري من خلال التشجيع على زيادة الاستثمار الدوائي بشكل عام، ودعم المستحضرات الدوائية المبتكرة بشكل خاص، والتي تساهم بشكل كبير في سد الاحتياجات الدوائية بسوق الدواء المصري.