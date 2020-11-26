إحباط محاولة تهريب عملات أثرية عبر منفذ رفح

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك رفح، برئاسة الدكتور أحمد خليل، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من العملات المعدنية الأثرية.

ووردت إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة البحث الجنائى بمنفذ رفح، تفيد بمحاولة الراكب "ط . ع . أ"، فلسطيني الجنسية، وقادم من الأراضي الفلسطينية عن طريق منفذ رفح، تهريب عدد من العملات ذات القيمة الأثرية.

وتم تكليف لجنة ضمت كلًا من محمد صالح البيك، ومحمد الجندي، وفهمي سعيد، وماجدة عبدالحميد، مأموري الجمرك، لتفتيش حقائبه، وتبين وجود 9 عملات معدنية دائرية قديمة يشتبه فى أثريتها مخبأة داخل "الكمر" المعدني لجرار الشنطة.

وبالعرض على الوحدة الأثرية بالمنفذ، أفادت أن العملات أثرية وتحمل زخارف على الوجه والظهر، وترجع للعصر اليوناني والروماني، وأنها تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

و قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 سنة 2020 وحرره عمرو حسن.