فيديو.. استشاري أمراض مناعة يوجه 5 نصائح للمواطنين

وجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة بالمصل واللقاح، العديد من النصائح لتقوية المناعة لمواجهة فيروس كورونا وتجنب الإصابة به هو أو أي فيروس آخر، أولها التغذية السليمة التي تبتعد عن الإفراط والتقليل والاهتمام بتناول البروتينات والعناصر الغذائية المكملة مثل فيتامين سي والزنك ومحاولة أخذها من مصادرها الطبيعية، وفيتامين د وأخذه من الشمس.

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن ممارسة الرياضة هو الأمر الثاني الذي يجب الحرص عليه يوميا لتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على الجهاز المناعي ليكون سليم، والنصيحة الثالثة هي البعد عن التدخين، فالمدخنين أكثر عرضة للإصابة والدخول في مضاعفات خطيرة لمعظم الفيروسات التنفسية، أما والنصيحة الرابعة هي أخذ قسط راحة ونوم لايقل عن 8 ساعات يوميا لتنشيط الدورة الدموية وتقوية الجهاز المناعي، أما النصيحة الخامسة والأخيرة هي البعد عن التوتر والقلق وأخذ الحذر دون خوف وقلق، خصوصا أن العامل النفسي هام وضروري جدا لتحسين جهاز المناعة، مع مراعاة مواجهة فيروس الأنفلونزا الموسمية الذي تتشابه أعراضه مع فيروس كورونا.

وتابع الحداد أن قصل الشتاء يحدث به نشاط فيروسي نتيجة تيارات الهواء وكذلك بسبب الإنغلاق في المنازل وعدم التهوية الجيدة، والتجمعات في فصل الشتاء التي تكون بيئة خصبة للفيروسات التنفسية.