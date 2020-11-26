والد فتاة المعادي بعد إحالة المتهمين للمفتي: الحمدلله على القصاص

منذ منتصف أكتوبر الماضي، تبدل حال أسرته الصغيرة، من السعادة والحلم بيوم الخطبة والزفاف لابنته الكبيرة، إلى الحزن والألم البالغ، بعد أن فقدوا ابنتهم "مريم" التي لم تتمكّن من النجاة في واقعة سرقة، حتى اكتسبت لقب "فتاة المعادي"، ليقتص لهم القضاء.

والد "فتاة المعادي": اللي فقدته أكبر من أي حكم ومش هيرجع اللي راح.. لكن الحمدلله

قبل ساعات، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين بقتل المجني عليها "مريم محمد" المعروفة بـ"فتاة المعادي"، بإحالة أوراق كل من المتهمين الأول والثاني إلى فضيلة المفتي، واتهامهم بالقتل العمد، وتحديد جلسة الأربعاء 30 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

بفرحة ممزوجة مع الألم الذي اعتصر قلبه، تلقى الدكتور محمد علي، الأستاذ في جامعة مصر الدولية، والد "فتاة المعادي" الحكم في المحكمة بالأمس، لتنهار قوته ، ويخرج من قاعة المحكمة مسرعًا بعده، بينما تغمر وجهه الدموع ويحفر الحزن آثاره على وجه، ليرفض التصوير أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية كعادته منذ وقوع الحادث.

الدكتور محمد: مكنتش متخيل إن طلبي للشهادة في المحكمة هيأثر فيا للدرجة دي.. لكن عدينا مرحلة كبيرة

"الحمدلله".. هي الجملة التي ظل يرددها والد "فتاة المعادي"، في حديثه الأول عقب الحكم لـ"الوطن"، بينما يحاول بقوة بالغة التماسك وتخطي صعوبة الواقعة التي مازالت تفتك بقلبه، قائلًا: "الحمدلله، بهذا القصاص احنا عدينا مرحلة كبيرة، بس بالنسبة ليا اللي فقدته أكبر من أي حكم ومش هيرجع اللي راح، وده شعورنا كلنا، بس الحمدلله.. الحمدلله".

بنبرات صوت هادئة تخفي حزن وألم مكتوم، تحدث الأب عن صعوبة طلب شهادته بالمحكمة السبت الماضي، الذي زلزل كيانه وأعاد إليه ذكريات نجلته الفقيدة وتفاصيل الحادث، لينزلق إلى الأسى الجارف ليفضل الصمت منذ ذلك الحين، على حد قوله، وهو ما جعله يغادر قاعة المحكمة سريعا بعد الحكم بالأمس.

وعن توقعه إحالة المتهمين للمفتي، أوضح والد "فتاة المعادي"، أنَّه لم يكن على دراية بتفاصيل العمل القضائي حتى يتوقع صدور ذلك الحكم، مضيفًا: "بالنسبة ليا الموضوع انتهى، وفي انتظار الجلسة المقبلة، والحمدلله على ما وصلنا له".

وسبق أن أصدَر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارُا بإحالة 3 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات، لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها "مريم" عمدًا بحي المعادي يوم 13 أكتوبر الماضي، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدًا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجني عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، حيث أوضحت التحقيقات، أنَّهما كانا قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكّنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.