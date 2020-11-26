التحقيق مع عامل متهم بمعاشرة خطيبته في القليوبية
كتب:
حسن صالح
01:04 م | الخميس 26 نوفمبر 2020
تعدي جنسي
ألقت قوة أمنية القبض على عامل، 22 سنة، لاتهامه بمعاشرة خطيبته أثناء فترة الخطوبة بنطاق مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
بداية الواقعة عندما اتهم سائق في منطقة قليوب عاملا بالتعدي الجنسي على ابنته المخطوبة له منذ 3 أشهر، وذلك بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة ورغبته في فسخ خطبته منها.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة قليوب وتولت النيابة التحقيق.
تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغا من من "م ع ص"، 39 سنة، سائق، يفيد تعدي خطيب ابنته عليها جنسيا، وهما في فترة الخطوبة.
جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية، وبسؤال ابنة المبلغ، وتدعى "ا م ع"، 19 سنة، قررت أنها مرتبطة بالمتهم منذ نحو ثلاثة أشهر وأثناء تردده على منزلها، عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة بموافقتها.
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، ويدعى "ا م ف"، 22 سنة، عامل، وبمواجهته أنكر الاتهامات الموجه إليه، وبرر ترك الفتاة وفسخ خطبته منها لسوء سمعتها، وجرى إحالته إلى النيابة التي قررت حجزه لحين وصول التحريات.