التحقيق مع عامل متهم بمعاشرة خطيبته في القليوبية

ألقت قوة أمنية القبض على عامل، 22 سنة، لاتهامه بمعاشرة خطيبته أثناء فترة الخطوبة بنطاق مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

بداية الواقعة عندما اتهم سائق في منطقة قليوب عاملا بالتعدي الجنسي على ابنته المخطوبة له منذ 3 أشهر، وذلك بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة ورغبته في فسخ خطبته منها.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة قليوب وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغا من من "م ع ص"، 39 سنة، سائق، يفيد تعدي خطيب ابنته عليها جنسيا، وهما في فترة الخطوبة.

جرى إخطار اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية، وبسؤال ابنة المبلغ، وتدعى "ا م ع"، 19 سنة، قررت أنها مرتبطة بالمتهم منذ نحو ثلاثة أشهر وأثناء تردده على منزلها، عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة بموافقتها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، ويدعى "ا م ف"، 22 سنة، عامل، وبمواجهته أنكر الاتهامات الموجه إليه، وبرر ترك الفتاة وفسخ خطبته منها لسوء سمعتها، وجرى إحالته إلى النيابة التي قررت حجزه لحين وصول التحريات.